Uppgifter: Luis Enrique avgår

Fiaskot mot Marocko i VM-åttondelsfinal var nog Luis Enriques sista match som förbundskapten för Spanien.

Spanska Cadena Ser uppger att han kommer att lämna sin post inom 24-48 timmar. Beslutet är redan taget. Uppgifterna gör gällande att han lär ersättas av Luis de la Fuente som just nu är U21-förbundskaptenen. Radiokanalen uppger att landslagsspelarna skulle jubla om det blev de la Fuente.

AS har liknande uppgifter. Enligt tidningen kan det dock ta 72 timmar innan Enrique-beskedet kommer. Den Madridbaserade tidningen rapporterar att förbundshöjdare, med landslagschefen José Francisco Molina i spetsen, är missnöjda den förre Barcelona-tränarens arbete under Qatar-VM. Bland annat ska han ha visat tecken på trötthet i sina idéer och metoder under mästerskapet.

ANNONS

Dessutom ska en del av förbundspamparna vara av kritisk åsikt vad gäller vissa av Enriques utspel på den omtalade Twitch-kanalen. Förbundet tror att projektet var kontraproduktivt och inte gjorde någon nytta överhuvudtaget.

Även Cadena Ser uppger att förbundet i månader varit fast beslutet om att inte förlänga med Enrique, vars kontrakt går ut.

Enligt AS nämner uppger också att Luis de la Fuente ligger bra till att ta över som förbundskapten. Men de pekar även ut Marcelino (tidigare i bland annat Valencia och Athletic Bilbao), Roberto Martinez (som avgick efter Belgiens fiasko) och förre Liverpool- och Real Madrid-tränaren Rafa Benitez som alternativ.

Enriques tid som förbundskapten har varit uppdelad i två perioder till följd av hans dotters tragiska bortgång. Först basade han över laget från sommaren 2018 till mars 2019, sedan gjorde han comeback i landslaget i november 2019 och därefter har han varit förbundskapten fram till nu.

ANNONS

Efter förlusten mot Marocko ville inte 52-åringen uttala sig om framtiden.