White lämnar VM-truppen - reser hem till England

England är klart för åttondelsfinal efter att ha gått obesegrat genom gruppspelet. Ben White, som har gjort succé i Arsenal under hösten, har inte fått speltid i mästerskapet hittills - och nu kommer ett tråkigt besked.

På onsdagen meddelar FA (Englands fotbollsförbund) att Ben White har lämnat Englands landslagstrupp i Qatar och återvänt till England på grund av personliga skäl. Arsenal-stjärnan väntas inte återvända till truppen under slutspelet.

"Vi ber att spelarens privatliv respekteras i denna stund", skriver förbundet.

Kort efter beskedet fick White stöd från klubblaget.

"Vi alla är med dig, Ben", skriver Arsenal på Twitter.

England ställs mot Senegal i åttondelsfinal.

