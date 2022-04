Nordirlands förbundskapten i blåsväder - efter uttalande om "känslosamma kvinnor"

Nordirlands drömmar om att få spela VM 2023 grusades i går, tisdag, efter att ha förlorat med 5-0 hemma mot England. Efter matchen hamande förbundskaptenen Kenny Shiels i blåsväder.

Nordirland släppte nämligen in tre mål inom loppet av 20 minuter i andra halvlek. Och att släppa in mål tätt efter varandra är ett scenario som är återkommande inom damfotboll, menade Shiels.

- Om du går igenom mönster på damsidan märker man att när ett lag släpper in ett mål släpper de in ett andra inom en mycket, mycket kort tidsperiod. Det händer inom hela spektrumet av damfotboll, eftersom tjejer och kvinnor är mer känslosamma än män så hanterar de inte att släppa in ett baklängesmål särskilt bra, sa Shields enligt BBC.

Det var ett uttalande som fick skarp kritik. Nu har Kenny Shiels bett om ursäkt.

- Jag skulle vilja be om ursäkt för mina kommentarer på presskonferensen i går. Jag är ledsen för den kränkning det har orsakat, säger Shiels till nordirländska förbundets hemsida och fortsätter:

- Jag är stolt att träna en grupp av spelare som är förebilder för så många grejer och killar i hela landet. Jag är en förespråkare för damfotboll och brinner för att utveckla möjligheter för kvinnor och tjejer att blomstra.

Med två omgångar kvar att spela ligger Nordirland trea i sin VM-kvalgrupp.