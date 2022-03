TV: Fernandes sköt Portugal till VM - sänkte Nordmakedonien med dubbla mål

Samtidigt som Sverige mötte Polen i playoff-final i Chorzow tog sig Portugal an Nordmakedonien i den andra playoff-finalen på Estadio Do Dragão (Draknästet) i Porto.

Portugal tog sig till final genom en 3-1-seger hemma mot Turkiet, medan Nordmakedonien skrällde och slog ut Italien på bortaplan efter ett avgörande 1-0-mål i den 92:a minuten.

Men i Porto tog det slut för just det, skrällen. Portugal tog tag i taktpinnen redan från avspark och efter halvtimmen spelad fick de in ledningsmålet. Cristiano Ronaldo snappade upp en felpass från Nordmakedonien och spelade fram United-kollegan Bruno Fernandes som kyligt placerade in 1-0 till hemmalaget.

Det stod sig sedan till knappa timmen var spelad. Då hittade Diogo Jota fram till Fernandes bakom den nordmakedonska backlinjen med ett fint inlägg, varpå Fernandes placerade in 2-0 med sitt andra mål i matchen.

2-0 blev också slutresultatet. Fernandes blev stor matchhjälte för sitt Portugal som i och med segern är VM-klart.

Startelvor:

Portugal: Costa - Cancelo, Danilo, Pepe, Mendes - Fernandes, Moutinho, Otavio - Ronaldo, Jota, Silva.

Nordmakedonien: Dimistrievski - S. Ristovski, Musliu, Velkovski, Alioski - Elmas, Bardhi, Ademi, Trajkovski - M. Ristovski, Kostadinov.

Lottningen av fotbolls-VM i Qatar sänds den 1 april klockan 17.00 på TV12, TV4 Play, C More och Fotbollskanalen.