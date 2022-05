Salomon bärgade historisk titel i Sierra Leone: "Det har varit stor karneval"

José Salomon, som tidigare verkat i Vasalund, tog i september över som chefstränare i Bo Rangers FC i Sierra Leones högstaliga. Vid den tidpunkten toppade Bo Rangers tabellen efter nio omgångar, men hade samtidigt inga ligabucklor i troféskåpet, och därmed var den storsatsande ägaren Babadi Kamaras krav på Salomon tydligt: vinn en historisk ligatitel.

- Jag känner luften från Babadi Kamara, hans målkrav, sa Salomon och skrattade när Fotbollskanalen intervjuade tränaren om uppdraget i fjol.

Salomon satte sig på flygplanet ner till Sierra Leone med stora förväntningar på sig och kan nu andas ut efter en lång säsong. I helgen vann Bo Rangers med 2-1 mot Johansen på hemmaplan, vilket var lagets nionde seger på de tio senaste matcherna, och fick fira första ligatiteln i klubbens 68-åriga historia med två omgångar kvar av säsongen.

Salomon berättar nu om lyckan i laget och i staden efter triumfen.

- Förväntningarna var jättestora när jag kom, så den här titeln betyder oerhört mycket för klubben och staden Bo. Jag tror även att det betyder mycket för hela Sierra Leone, att kunna bevisa att det går att vinna utanför Freetown, som varit väldigt dominant, säger han till Fotbollskanalen och syftar på att Bo Rangers nu är blott den andra klubben utanför landets huvudstad som vunnit ligan.

I och med framgången har det varit ordentlig feststämning senaste dagarna.

- Här i Bo har det varit stor karneval, det har varit fest i två-tre dagar, så det har varit stort. Jag var med en stund på själva festen när vi tog guldet, och sedan åkte jag hem, medan spelare och fans festade hela natten, säger tränaren.

Firandet började med planstormning på hemmaarenan, och sedan var det dans med supportrar på den drygt två kilometer långa vägen in till stan. Därefter fortsatte festen natten lång.

- Först stormades planen, sedan var det dans i omklädningsrummet med champagne, och därefter valde spelarna att gå och dansa med fansen in till stan, medan jag åkte med spelarbussen. Efter det var vi i klubbhuset och firade sedan med middag där klubbens ägare Babadi bor, och efter det festade spelare och fans på en nattklubb.

Men det kunde också blivit en kort sejour för Salomon i Sierra Leone.

I mitten av februari föll Bo Rangers mot Police, som är jumbo i ligan, vilket fick ägaren Babadi Kamara att ifrågasätta Salomon som huvudtränare i klubben, men till slut blev det alltså en fortsättning.

- Det finns inte så stort tålamod här i jämförelse med i andra länder. Även om vi ledde ligan blev jag ifrågasatt, och ägaren ville nästan sparka mig på grund av den förlusten, säger han och fortsätter:

- Han skickade ett sms och ifrågasatte om jag var rätt man för detta. Då svarade jag att om han inte känner att jag är rätt man, så vet han vad han ska göra, men så länge jag är här ska jag göra allt för att laget ska lyckas. Han svarade aldrig, och efter det började vi vinna.

Nu i efterhand är Kamara nöjd att du stannade?

- När slutsignalen gick fick jag för första gången en kram av honom. Då var han väldigt nöjd, säger han och skrattar.

- Han gratulerade mig, medan jag sa grattis till honom, då det är han som är arkitekten bakom detta och har byggt upp hela projektet.

Salomon menar att årets framgång har sin grund i att han lyckades få in en vinnarmentalitet i spelartruppen, samtidigt som laget fick in ett antal nya spelare under vintern.

- Jag tror att det hände något när vi i en match gjorde 1-0 i den 94:e minuten och sedan vann. Vi vann i 94:e, låg i toppen och fick en känsla av att vi kommer greja det. Efter det pratade vi väldigt mycket på träningar om vad som gjorde att vi vann den matchen, och det var att vi verkligen ville vinna. Vi hittade en vinarmentalitet och alla 27 spelare i truppen pushade varandra. Det var ungefär samma startelva, men de som inte startade gjorde det oerhört svårt för startelvan på varje träning när vi spelade elva mot elva. Sedan gjorde även klubben en storsatsning i januari och hämtade in sju nya spelare, varav några landslagsspelare, så då spetsades truppen ytterligare.

I och med ligatiteln blir det nu även spel för Bo Rangers i Champions League nästa säsong.

- Det blir spännande och det är första gången i klubbens historia som man får ta sig an den utmaningen. De har redan börjat prata om hur vi ska göra med nyförvärv och vilka spelare som kan komma in för att utmana och göra en bra prestation i Champions League.

Men det återstår att se om Salomon är kvar i klubben till nästa säsong.

- Det är inget som är klart än. Jag ska sätta mig ner med dem efter säsongen och se över hur det blir. Jag är nöjd med uppdraget jag gjort under året, och sedan får vi se.

Är du sugen på att stanna?

- Jag är sugen jobbmässigt med utmaningen att vara i Champions League, men jag har också fru och barn hemma, så jag får stätta mig ner och prata med min fru också.

Salomon har nämligen sin familj kvar hemma i Sverige, och menar därmed att det varit lite tufft vid sidan av planen, även om han trivts i klubben.

- Själva jobbet har varit fantastiskt, men det är väldigt mycket egentid och den har ibland känts väldigt ensam. Nu lever vi i en värld där man kan kommunicera genom Facetime och Messeneger, och se varandra genom mobilen, vilket varit en lättnad, då jag kunnat prata med och se min son varje dag, men det har varit lite tufft att vara ensam, säger han och fortsätter:

- Vanligtvis brukar utländska tränare ha med sig en assisterande, som man också kan umgås med vid sidan om, men jag har varit här ensam och inte haft ett socialt liv med min assisterande och de som jag jobbat med. Vi har haft en dialog vad gäller det jobbmässiga på planen och sådär, säger han.

Salomon får nu utvärdera sin framtid, och njuta av en lyckad säsong med en ligatitel som en fin avslutning. Oavsett om det blir en fortsättning är han stolt över det han uppnått med Bo Rangers.

- För mig betyder det oerhört mycket. Jag har lagt ner oerhört mycket jobb på det här, och inte bara med träningsmetodik, periodisering och sådana saker, utan även kring att förändra mentaliteten hos gruppen, som i stort sett aldrig vunnit. Två spelare vann med Lions förra året, men det har varit utmanande att förändra mentaliteten och att vinna match efter match för att komma dit jag och klubben vill. Samtidigt har det varit en fantastisk resa.