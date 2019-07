Baxter inför Sydafrikas kvartsfinal: "Vi kan inte ge folket hopp"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sydafrika skrällde och slog ut Egypten i Afrikanska mästerskapen. Men förbundskapten Stuart Baxter menar att landet inte ska hänga upp sitt välmående på resultaten för landslaget. - Vi kan bara ge landet hopp temporärt, säger Baxter till The Guardian.

Sydafrika gick vidare från gruppspelet i afrikanska mästerskapen trots två förluster, tack vare att man blev en av de bästa grupptreorna. Väl i åttondelsfinalen skrällde man och slog ut värdnationen Egypten tack vare Orlando Pirates-spelaren Thembinkosi Lorchs sena mål.

Nu finns det de som hoppas att landet ska göra om det man lyckades göra 1996 och vinna hela turneringen.

- Hela landet var fullt av optimism 96. Fullt av hopp och tro på framtiden. Jag tror att laget speglade det hoppet. När vi slog Libyen och kvalificerade oss den här gången skrev sportministeriet till mig och sade: "Du har gett landet hopp", och för mig är det grunden för all negativitet, säger Sydafrikas förbundskapten Stuart Baxter.

I kvartsfinalen i kväll möter Sydafrika Nigeria, men Baxter menar att landet inte kan hänga upp sig för mycket på "Bafana bafanas" resultat.

- Om landet låter resultat för landslaget avgöra för att ge dem hopp så misslyckas vi. Vi kan ge landet hopp i fem minuter, men varje förlust möts av en sådan negativitet så att hoppet och drömmarna försvinner. Det är för mycket som går fel i landet: att få elektriciteten avstängd varje dag, vattenbrist, arbetslöshet - you name it. Landet är inte fullt av hopp, de är i ett mentalt läge av depression och jag tycker att det märks. De kan inte acceptera mer negativitet så varje dåligt resultat resulterar i ilska, säger Baxter.

Han avslutar:

- Vi kan inte ge landet hopp. Det kan vi inte. Bara temporärt. Jag är bara glad om vi kan få dem att glömma problemen för en natt och låta dem bära tröjan stolt.

Baxter är engelsman men har en lång bakgrund som spelare och tränare i Sverige, där han bland annat basat över Halmstad, Helsingborg och AIK.

Sydafrikas kvartsfinal mot Nigeria startar klockan 21 i kväll och kan ses på Sportkanalen samt streams på cmore.se/sport.