Beskedet: Lagen i Afrikanska mästerskapen kan tvingas spela utan målvakt

Efter att Afrikanska mästerskapen skjutits upp två gånger är det äntligen dags för turneringen att invigas under söndagen när värdnationen Kamerun tar emot Burkina Faso. Men uppladdningen inför mästerskapet har störts av covidutbrott i flera trupper, däribland Egypten och Gabon.

Dagen före premiärmatchen har nu den afrikanska konfederationen CAF, Afrikas motsvarighet till Uefa, kommit med nya riktlinjer. De gör gällande att ett lag kommer tvingas spela en match så länge de har elva spelare tillgängliga som testat negativt för covid-19. Om ingen av dessa är en målvakt måste en utespelare ställa sig i mål.

De lag som inte har åtminstone elva spelare tillgängliga kommer att förlora matchen med 0-2, meddelar CAF, som lägger till att man i exceptionella fall kommer ta ett passande beslut.

Flera svenskbekantingar gör upp om den åtråvärda titeln i Afrikanska mästerskapen, som pågår mellan 9 januari och 6 februari. Algeriet är regerande mästare efter finalsegern mot Senegal 2019.

⚽️🔴TotalEnergies AFCON 202: Update on number of substitutions and Minimum number of players in case of positive COVID19 tests#TotalEnergiesAFCON2021 #CAF #CAFOnline

https://t.co/o39BL2NAD8