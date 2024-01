Gambia i flygdrama: "Alla kunde dött"

På lördagen inleds Afrikanska mästerskapen i Elfenbenskusten. När Gambias landslag skulle resa dit under onsdagen var de med om en skräckupplevelse.

Nieuwsblad rapporterar att flyget var tvunget att vända om och nödlanda efter 20 minuter i luften på grund av syrebrist.

- Alla kunde dött, säger förbundskaptenen Tom Saintfiet till tidningen.

- Vi blev nästan kolmonoxid-förgiftade. Efter nio minuter bestämde sig piloten för att vända om. Vi alla somnade. En del spelare hade svårt att vakna. En halvtimmes flygresa till och vi alla skulle dött, säger han.

Uttagna i truppen är svensk-gambierna Noah Sonko Sundberg (Ludogorets), Lamin Sarr (Eskilsminne) och Dawda Ngum (Ariana).

Det var inte ens givet att Gambia skulle resa till mästerskapet. Enligt Nieuwsblad hotade spelarna med bojkott eftersom de inte fick sina bonusar. Efter ett löfte från det gambiska förbundet att betala ut ersättningen klev spelarna på planet.

Gambia ställs mot Senegal i premiären och den matchen spelas på måndag. Övriga lag i gruppen är Guinea och Kamerun.

We’re onboard. Destination Yamoussoukro. AFCON 2023 here we come. Scorpions ready to sting! pic.twitter.com/c9UNdPwlSc