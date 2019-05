Sportkanalen och C More sänder Afrikanska Mästerskapen 2019

Mohamed Salah, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly – och många fler. I sommar gör de upp i Afrikanska Mästerskapen. En turnering som visas på C More och i Sportkanalen.

Sportkanalen och C More har en intensiv fotbollssommar som väntar runt hörnet. Allsvenskan, fotbolls-VM, EM-kval och Uefa Nations League får nu även sällskap av Africa Cup of Nations (Afrikanska Mästerskapen). Turneringen, som är Afrikas svar på EM, spelas i år för första gången på sommaren och pågår 21 juni till 19 juli i Egypten.

- Med flytten till sommaren kan Afrikanska Mästerskapen ta nästa kliv mot att vara ett av världens största fotbollsmästerskap. För oss och våra tittare så innebär det en ännu längre sommar med landslagsfotboll på absolut högsta nivå, säger Johan Cederqvist, kanalchef sport på TV4 och C More.

Totalt kommer 30 matcher att visas från mästerskapet, inklusive samtliga matcher från slutspelet. Favoriter på förhand är bland annat värdnationen Egypten, med Liverpools storstjärna Mohamed Salah, och Senegal, med Sadio Mané och Kalidou Koulibaly i laget.

- Superstjärnorna symboliserar en utveckling där Afrika tar allt större plats i fotbollsvärlden. Afrikanska Mästerskapen är ett bra tillfälle att upptäcka att den utvecklingen bara kommer fortsätta.

Även Fotbollskanalen kommer att hårdbevaka mästerskapen. Höjdpunkter och sammandrag från alla matcher som Sportkanalen sänder, samt nyheter och analyser runt matcherna.

- Vi vet att våra användare älskar att följa de stora stjärnorna oavsett vilken scen de spelar på – och såklart även att upptäcka nya favoriter. Därför känns det väldigt kul att kunna bjuda dem på de här mästerskapet i sommar, säger chefredaktör Tobias Rosvall