TV: Algeriet till semi - straffdrama avgjorde kvarten mot Elfenbenskusten

Riyad Mahrez Algeriet gick under kvällen vidare i Afrikanska mästerskapen. Efter en dramatisk straffläggning kunde Algeriet gå segrande ur striden mot Elfenbenskusten efter att två ivorianer bränt sina försök.

I den 38:a gradiga värmen på Suez Stadium tog sig Algeriet vidare till semifinal i Afrikanska mästerskapen. Efter kvällens seger mot Wilfried Zahas Elfenbenskusten på straffar väntar nu Nigeria, vilket innebär att man numera slåss om medaljer i Afcon

Trots att ivorianerna hade stora problem i kvartsfinalmötet mot Mali började man matchen förtroendeingivande när man under inledningen fick två kanonlägen att spräcka nollan. Den bästa av de två kom redan i den åttonde spelminuten minuten efter att Wilfried Zaha tagit sig runt på kanten och spelat in bollen snett inåt bakåt. Mottagaren av passningen, anfallaren Jonathan Kodjia, missade däremot läget när han sköt hål i luften. Elfenbenskusten fortsatte att imponera men det var Algeriet som gjorde matchens första mål. Efter en mycket precis passning av Ramy Bensebaini kunde Sofiane Feghouli skjuta in 1-0, vilket gjorde att algerierna kunde gå till halvtidsvilan med en uddamålsledning.

De flesta trodde nog att Elfenbenskusten skulle få en mardrömsstart på den första halvleken när Algeriets Baghdad Bounedjah fick chansen från straffpunkten i den 50:e minuten. Men anfallaren brände dock möjligheten att punktera matchen när hans avslut från elva meter gick i ribban. Istället var det Elefanternas målsumpare från den första halvleken, Jonathan Kodjia, som först skottfintade för att sedan snyggt placera in 1-1 vid den högra stolproten. Främst Algeriet hade fina chanser att återta ledningen i matchen men den resterande tiden av den andra halvleken slutade mållöst. Ett resultatet som tvingade matchen till en förlängning.

I både den första och den andra förlängningskvarten hade algerierna ett betydligt större bollinnehav, men förutom Algeriet skapade även Elfenbenskusten flera chanser att fullborda sin vändning och ta ledningen i matchen. I de chanser som skapades var bland annat ivorianerna Max Gradel och inhoppande Wilfried Bony närmast att ge Elefanterna ledningen när förlängningen förblev mållös. Således väntade straffläggning i Suez.

Efter flera riktigt säkra straffar från bägge håll missade ivorianen, och den före detta Manchester City-anfallaren, Wilfried Bony sin straff. Han räddades däremot, temporärt, av att Algeriets Youcef Belaili sköt sin straff i stolpen. Därefter missade även Elfenbenskustens Serey Geoffroy Die sin straff vilket innebar att Algeriet kunde vinna matchen, till de algeriska supportrarnas stora glädje.

I Algeriets nästkommande möte ställs man mot Nigeria i semfinal, som vann under onsdagen mot Stuart Baxters Sydafrika. Semfinalmötet spelas 21:00 den 14:e juli och sänds givetvis också på C More samt Sportkanalen.