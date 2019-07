TV: Sanslösa avslutningen – Mahrez sköt Algeriet till final efter drömmål i 95:e minuten(!)

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Ladda ner Fotbollskanalens app via Google Play.

I det klassiska Afrikanska mötet mellan Algeriet och Nigeria drog algerierna, som tidigare nämnts, det längsta strået och är nu klara för final. Klassiskt möte? Ja, kvällens match var den nionde mellan dessa två nationer, vilket gör det till en av de mest frekventa mötena i kontinentens historia.

Algeriet började kvällens drabbning bäst när man hade ett tydligt spelövertag och skapade även tidigt i matchen en fin målchans. Med sju minuter på klockan spelade Youcef Belaili in bollen i straffområdet och den nigerianska målvakten Daniel Akreyi släppte den – vilket gav Baghdad Bounedjah öppet mål, men anfallaren missade dock bollen.

Tur för Bounedjah var att domaren, av oklar anledning, blåste för nigeriansk frispark. Algerierna fortsatte att skapa chanser under hela den första halvleken när Nigeria hade mycket svårt att få till några riktiga chanser i anfallsväg.

I slutskedet av den första halvleken tog även de vitklädda ledningen i matchen. Efter att Riyad Mahrez först “lurat skjortan” av ytterbacken Djamel Benlamri gjorde anfallaren ett inläggsförsök som tog på nigerianen William Troost-Ekong och gick in i mål. Super Eagles-försvararens dråpliga självmål innebar att Algeriet kunde gå till halvtidsvilan med en 1-0-ledning.

Trots att Gernot Rhors mannar främst behövde en kvittering, för att hoppet om avancemang skulle leva, lyckades man inte alls skapa några särskilt farliga lägen mot det algeriska målet. Nigerianen Peter Etebos fullständigt usla frispark i början på den andra halvleken personifierade Nigerias, hitintills, svaga anfallsspel. C Mores Mats Liljas kommentar vittnar inte direkt heller om en särskilt bra frispark. “Är det turneringens sämsta offensiva frispark vi sett?”, sade Lilja i sändningen.

Med 20 minuter kvar av matchen fick Nigeria, från i stort sett ingenting, en straffspark. Efter en VAR-check hittade domaren en hands i straffområdet, som helt glömdes bort av domarteamet under pågående spel. Chansen som gavs från elva meter tog nigerianen Odion Ighalo hand om genom att säkert sätta kvitteringen i den 72:a minuten. När de flesta i Kairo trodde att matchen skulle gå till en förlängning skickade storstjärnan Riyad Mahrez sitt Algeriet till final i Afrikanska mästerskapen. Det efter turneringens kanske snyggaste mål på frispark i den 95:e minuten!

Medan Nigeria får göra sig förbereda till bronsmatchen mot Tunisien på onsdag spelar Algeriet final i Afcon under kommande fredag. Två matcher som båda givetvis sänds på C More och Sportkanalen.

Lagens startelvor:

Algeriet: M'Bolhi - Zeffane, Mandi, Benlamri, Bensebaini - Guédioura - Mahrez, Fegouli, Bennacer, Belaili - Bounedjah

Nigeria: Akpeyi - Awazeim, Troost-Ekong, Omeruo, Collins - Etebo, Ndidi - Chuckwueze, Iwobi, Musa - Ighalo