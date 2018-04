2018 kan bli Svanbergs år – chans att bli startspelare i MFF: "Tagit steg i hierarkin"

Det har inte varit en konstant uppåtgående status för Mattias Svanberg i Malmö FF. Han stormade fram några höstmatcher 2016, men under efterföljande vår fick han endast tre korta inhopp. Det var först under sensommaren han kom igång och summerade sedan året med sju starter och elva inhopp i allsvenskan. Till det började han även ta en startplats i U21-landslaget.

Nu har han blivit 19 år och som det ser ut i dagsläget kan han bli en startspelare under säsongen. Den enda cupmatchen han inte startade var mot IFK Göteborg, där Magnus Pehrsson istället ville ge Arnor Traustason minuter.

- Allting påverkas utifrån sin status i laget, hur mycket man får spela. Jag känner att jag har tagit steg, fått spela, och tagit steg i hierarkin eller vad man ska säga. Då kommer det, säger Svanberg.

- Det har gått bra. Hela vägen från starten, första träningarna, första träningsmatcherna, cupen...

I dagsläget slåss han framför allt med Arnor Traustason ute till vänster på mittfältet, men han kan också vara förstareserv på centralt mittfält.

- Han är bättre spelare än han var under hösten. Jag har jobbat med honom i 15 månader och han blir bättre hela tiden, säger Pehrsson.

- Han har haft genomgående bra prestationer i år med sin kanske allra bästa senast (mot Östersund), med tanke på att det var centralt och mot ett bättre motstånd än de andra matcherna. Det var imponerande att han fick ihop helheten med försvarsspelet och spetsen som han har.

När Svanberg och Pehrsson hade möte efter förra säsongen för att gå igenom året så gav Svanberg svaret ”nästan allt” på vad han kände hade blivit bättre under 2017, trots stundom brist på speltid.

- Vi har i år valt ut några delar i omställningar, offensivt och defensivt, där vi tycker att han kan förbättra sig, men jag tror att den stora skillnaden är att dels han känner att han har varit närmare en startplats jämfört med hur truppen såg ut för ett år sedan. Sedan har han landat i det offensiva. Han har ett lugnt i att han kommer att få ut det. Jag tror han har haft lite mer fokus på att att hitta tryggheten i försvarsspelet. När han hittat den tryggheten kommer det andra av sig självt. Det är nog därför jag tycker han har tagit steg.

Svanberg själv säger att han inte prioriterar en position före någon annan. Han har primärt använts till vänster på mittfältet den här försäsongen, men under 2017 växlades det mellan höger, centralt, och vänster. I dag kan det återigen centralt mot Elfsborg om Oscar Lewicki missar matchen med sjukdom.

- Det är kanske inte lika vanligt med en genombrottsspelare centralt. Det kan öppna upp, de man möter är kanske inte vana vid det och det ger andra dimensioner man får lägga till sitt spel, säger Svanberg.

Han gjorde även en match centralt mot Östersund, där Magnus Pehrsson gav stora hyllningar efter matchen.

- Han har alltid spelat väldigt klokt (centralt). Man tappar kanske lite av farten och utmanandet, men det är otroligt häftigt att se en spelare som ”okej, nu är min roll annorlunda”, men samtidigt har några omställningslägen där han tar fram boll. Otroligt spännande egenskap att ha på plan. Du ser att jag ler. Jag är jätteglad och jättestolt över sin insats, sa Pehrsson då.

En fråga som har dykt upp på slutet är kring Svanbergs kontraktssituation. MFF har vid flera tillfällen förlängt kontrakt två år innan de går ut och Svanbergs avtal tar slut efter nästa säsong, det vill säga till och med 2019.

- Det är inget som om vi förhandlar om, säger Svanberg.

Hur känner du där?

- Jag fokuserar mest på Malmö och att spela. Sedan får vi ta det andra sen.

Malmö FF möter i dag Elfsborg borta i en match som börjar 17.30 och sänds via C More.