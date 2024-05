Klart: Allsvenska spelschemat för omgång 13-26 spikat

Omgång 13:

Lördag 6 juli:

15:00 IF Elfsborg – IF Brommapojkarna

15:00 Mjällby AIF – IK Sirius



Söndag 7 juli:

14:00 AIK – Kalmar FF

14:00 IFK Värnamo – IFK Göteborg

16:30 Malmö FF – Halmstads BK

16:30 GAIS – Hammarby

Måndag 8 juli:

19:00 IFK Norrköping – Djurgården

19:00 Västerås SK – BK Häcken

Omgång 14:

Lördag 13 juli:

15:00 Mjällby AIF – Malmö FF

17:30 IK Sirius – GAIS

Söndag 14 juli:

14:00 Djurgården – IFK Värnamo

14:00 Kalmar FF – IF Brommapojkarna

16:30 BK Häcken – IF Elfsborg

16:30 Västerås SK – IFK Norrköping

Måndag 15 juli:

19:00 Hammarby – IFK Göteborg

19:00 Halmstads BK – AIK

Omgång 15:

Fredag 19 juli:

19:00 IK Sirius – Malmö FF

Lördag 20 juli:

15:00 Kalmar FF – Djurgården

17:30 IF Brommapojkarna – Hammarby

Söndag 21 juli:

14:00 IFK Norrköping – Halmstads BK

16:30 IFK Göteborg – Västerås SK

16:30 IF Elfsborg – Mjällby AIF

16:30 IFK Värnamo – BK Häcken

Måndag 22 juli:

19:00 GAIS – AIK

Omgång 16:

Lördag 27 juli:

15:00 IFK Norrköping – Kalmar FF

17:30 IFK Göteborg – IF Brommapojkarna

17:30 Malmö FF – IK Sirius

20:00 Halmstads BK – IFK Värnamo

Söndag 28 juli:

16:30 Hammarby – Mjällby AIF

16:30 IF Elfsborg – Djurgården

16:30 BK Häcken – Västerås SK

Måndag 29 juli:

19:00 AIK – GAIS

Omgång 17:

* OBS. Två matcher spelas i maj på grund av överenskommelse med klubb med tanke på Europaspelet.*

Tisdag 28 maj:

19:00 Malmö FF – IF Elfsborg*



Onsdag 29 maj:

19:00 Mjällby AIF – BK Häcken*

Lördag 3 augusti:

15:00 GAIS – IFK Norrköping

15:00 Västerås SK – AIK

17:30 IF Brommapojkarna – Halmstads BK

Söndag 4 augusti:

14:00 IFK Värnamo – IK Sirius

14:00 Djurgården – IFK Göteborg

16:30 Kalmar FF – Hammarby

Omgång 18:

Lördag 10 augusti:

15:00 IFK Norrköping – Västerås SK

15:00 Halmstads BK – Malmö FF (Obs. kan komma att flyttas till söndag 11 augusti p.g.a. Europaspel)

17:30 IFK Göteborg – IFK Värnamo

Söndag 11 augusti:

16:00 AIK – Mjällby AIF

16:00 IF Elfsborg – GAIS

16:00 IK Sirius – Kalmar FF

18:00 BK Häcken – Djurgården

Måndag 12 augusti:

19:00 Hammarby – IF Brommapojkarna

Omgång 19 – Jubileumsomgång för Allsvenskan 100 år:

Lördag 17 augusti:

15:00 IFK Göteborg – IK Sirius

15:00 Malmö FF – IFK Norrköping (Obs. kan komma att flyttas till söndag 18 augusti, kl 16:30, p.g.a. Europaspel)

15:00 IFK Värnamo – Hammarby

17:30 Västerås SK – Kalmar FF

Söndag 18 augusti:

14:00 Djurgården – AIK

14:00 Mjällby AIF – IF Elfsborg

14:00 IF Brommapojkarna – BK Häcken

16:30 GAIS – Halmstads BK

Omgång 20 – Jubileumsomgång för Allsvenskan 100 år:

Lördag 24 augusti:

15:00 Kalmar FF – Malmö FF (Obs. kan komma att flyttas till söndag 25 augusti p.g.a. Europaspel)

Söndag 25 augusti:

14:00 IK Sirius – Djurgården

14:00 IF Elfsborg – IFK Göteborg

16:30 AIK – IF Brommapojkarna

16:30 BK Häcken – IFK Värnamo

Måndag 26 augusti:

19:00 Hammarby – GAIS

19:00 IFK Norrköping – Mjällby AIF

19:00 Halmstads BK – Västerås SK

Omgång 21:

Lördag 31 augusti:

15:00 GAIS – Kalmar FF

15:00 IFK Värnamo – AIK

17:30 Mjällby AIF – Halmstads BK

17:30 Västerås SK – IK Sirius

Söndag 1 september:

14:00 IF Brommapojkarna – IF Elfsborg

14:00 Malmö FF – Djurgården

16:30 IFK Göteborg – Hammarby

16:30 IFK Norrköping – BK Häcken

Omgång 22:

Lördag 14 september:

15:00 Västerås SK – GAIS

Söndag 15 september:

14:00 AIK – Malmö FF (Obs. kan komma att flyttas till lördag 14 september p.g.a. Europaspel)

14:00 Djurgården – Mjällby AIF

16:30 BK Häcken – IFK Göteborg

16:30 Kalmar FF – IFK Värnamo

16:30 Halmstads BK – IF Elfsborg

Måndag 16 september:

19:10 Hammarby – IFK Norrköping

IK Sirius – IF Brommapojkarna (Inte fastställd ännu – spelschemat kompletteras skyndsamt med denna match)

Omgång 23:

Lördag 21 september:

15:00 Kalmar FF – AIK

15:00 IFK Norrköping – IK Sirius (Obs. kan flyttas om IF Elfsborg – IFK Norrköping i omg. 24 flyttas p.g.a. Europaspel)

15:00 IF Elfsborg – Hammarby (Obs. kan komma att flyttas till söndag 22 september p.g.a. Europaspel)

17:30 IF Brommapojkarna – Mjällby AIF

Söndag 22 september:

14:00 IFK Värnamo – Västerås SK

14:00 GAIS – Djurgården

16:30 Malmö FF – BK Häcken

Måndag 23 september:

19:00 IFK Göteborg – Halmstads BK

Omgång 24:

Onsdag 25 september:

19:00 Djurgården – IF Brommapojkarna

19:00 GAIS – Malmö FF (Obs. kan komma att flyttas till onsdag 18 september p.g.a. Europaspel)

19:00 IK Sirius – AIK

19:00 Mjällby AIF – IFK Värnamo

Torsdag 26 september:

19:00 Hammarby – BK Häcken

19:00 IF Elfsborg – IFK Norrköping (Obs. kan komma att flyttas till 18-19 september p.g.a. Europaspel)

19:00 Halmstads BK – Kalmar FF

19:00 Västerås SK – IFK Göteborg

Omgång 25:

Söndag 29 september:

14:00 AIK – Hammarby

14:00 IFK Värnamo – Djurgården

14:00 Halmstads BK – IFK Norrköping

16:30 Malmö FF – Mjällby AIF (Obs. kan komma att flyttas till lördag 28 september p.g.a. Europaspel)

16:30 BK Häcken – IK Sirius

Måndag 30 september:

19:00 Kalmar FF – IF Elfsborg

19:00 IF Brommapojkarna – Västerås SK

19:10 IFK Göteborg – GAIS

Omgång 26:

Lördag 5 oktober:

15:00 Hammarby – Halmstads BK

15:00 Mjällby AIF – Västerås SK

17:30 IF Brommapojkarna – GAIS

Söndag 6 oktober:

14:00 AIK – BK Häcken

14:00 Djurgården – Kalmar FF

16:30 Malmö FF – IFK Värnamo

16:30 IFK Norrköping – IFK Göteborg

16:30 IK Sirius – IF Elfsborg