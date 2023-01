22 heta ämnen med Kurtulus: Vill att Bajen värvar två allsvenska spelare: "Vi behöver en sådan anfallare"

1. Du är från Halmstad men gillar inte Per Gessle?

- Det stämmer. Jag lyssnar inte på hans musik. Det är inte min stil. Min grej är hip hop, pop, r’n’b, afrobeats. Jag är väldigt intresserad av musik.

2. Du är modeintresserad och har bäst stil i laget?

- Det stämmer, Jag gillar mode. Jag gillar kläder. Och jag skulle säga att jag har bäst stil. Det behöver inte vara något speciellt märke, bara det är snygga kläder. Sedan måste man kunna kombinera kläderna också, och det kan jag.

3. Du älskar att som mittback använda din högerfot och krossa ut bollen till vänsteryttern?

- Det en sak som jag har i min verktygslåda och som jag är ganska bra på. Sedan har jag andra saker också. Men eftersom de flesta lagen vi möter i allsvenskan ställer sig så centrerat mot oss så finns det mycket ytor på kanterna. Då vill vi attackera där och få dit bollen så fort som möjligt. Det är en sak som jag har som kvalitet och som jag vill utnyttja.

4. Landskampen mot Island är viktig för dig?

- Ja, varje match är viktig för mig. Även fast det är träningsmatch så är det viktigt för mig. Dels för att få igång kroppen inför vad som komma skall med klubben, dels är det viktigt att visa Janne (Andersson, förbundskapten) att jag vill fortsätta vara med i landslaget. Jag ska visa att han kan lita på mig och han ska kunna veta vad han får av mig.

5. Du hade kunnat tänka dig att spela i två andra allsvenska lag, Halmstad eftersom du har en koppling dit, och Malmö FF eftersom det är ett bra lag och en stor klubb?

- Halmstad, ja. Malmö FF, nej. Malmö är ett stort lag men jag tillhör Hammarby och har inga tankar på att spela i MFF. Jag kan inte se mig i ett annat allsvenskt topplag.

6. Det finns spelare i landslagstruppen som har imponerat på dig?



- Gustaf Lagerbielke är duktig, och han är ganska lik mig i spelstilen. Av de yngre är det Hugo Larsson, Omar Faraj och Yasin Ayari.- Jag ska vara helt ärlig. Jag lagar inte mat hemma. Men makaroner och köttbullar… jag vete fan om det är italienskt, men det är ju pasta. Det kan jag laga. Min flickvän lagar mat, vilket jag uppskattar. Hon är duktig på det. Så det är inte min starkaste sida. Men om jag hade bott själv så hade jag lärt mig. Men nu har jag den tryggheten att hon är där och stöttar.

8. Du är stolt över att en av era ägare är Zlatan Ibrahimovic?

- Ja, det är en bra ägare att ha. En mäktig spelare och en bra person. Det är klart att det är kul.



9. Du hade planerat för flytt i vinter men nu har Bajen sålt för många spelare?



- Jag vet inte vad jag ska svara. Jag kan inte tänka på alla andra. Jag måste tänka på mig själv. Hade det varit något som lockade och som jag och Bajen tyckt varit bra så hade jag också gått. Men det är inget som är i tankarna just nu. Tankarna är på att komma tillbaka till Bajen och göra det så bra som möjligt där. Om det finns klubbar som visar intresse så vill jag inte veta det. Jag är inte intresserad av intressen. Det är inte så viktigt. Det är i så fall om det kommer något konkret.

10. Det finns tre spelare i allsvenskan som du gärna hade sett i Hammarby?

- Marcus Berg i IFK Göteborg och Moustafa Zeidan i Malmö FF. Berg är en rutinerad och bra anfallare som både kan göra mål och även vara involverad i spelet. Så som vi spelar så behöver vi en sådan anfallare. Zeidan är som Bojanic, en magiker.

11. Du har aldrig varit så stolt på en fotbollsplan som du kommer att vara när du går ut som lagkapten för landslaget mot Island?

- Ja det är en väldigt speciell händelse att ta på sig kaptensbindeln och gå ut och representera sitt land. Det är mäktigt och något som jag har tänkt på att få göra, kanske inte nu men i framtiden. Nu fick jag chansen och det är en ära.

12. Adi Nalic är en bra värvning?

- Ja, mycket. Jag har hört att han ska vara en väldigt bra människa utanför planen. Sedan har han bra kvaliteter på plan.

13. Alper Demirol och Josef Erabi får genombrott i år?

- Jag hoppas det. Sedan är det tuff konkurrens. Vi har många bra på samma positioner. Men jag hoppas att båda får chansen och tar den.

14. Du tycker inte om konstgräset på Tele2?

- Jag har inga problem med det. I början var det lite så där, det kändes i kroppen, men nu är jag van vid det. Tydligen ska man byta gräset nu och då får vi se hur det blir.

15. Ni behöver värva tre väldigt bra spelare till Hammarby?

- Spelarna som har lämnat var väldigt viktiga. Jag är helt säker på att spelarna vi har nu kommer att kunna hjälpa till och göra det så bra som möjligt, men eftersom vi ska vara med och kvala till Europa så måste vi ha bredd i truppen, och det har vi inte just nu. Så några värvningar till hade inte skadat.

16 Montader Madjed kommer att säljas för över 50 miljoner?

- Han har potentialen. Han har det där internationella vad gäller att slå ut sin motståndare och knorra in den i bortre. Han är en x-faktor-spelare. Det kan komma ett mål från ingenstans och det är inget man brukar se i allsvenskan.

17. Arnor Sigurdsson i IFK Norrköping var den bäste spelaren du mötte förra året?

- Nej. Marcus Berg var det. Han var jobbig att möta. Sigurdsson var bra när vi spelade borta mot Norrköping, men det är inte den bästa jag har mött.

18. Det var intressant när du såg vilka klubbar som kopplades ihop med Hjalmar Ekdal, några av klubbarna har visat intresse för dig också (Burnley, Groningen, Sparta Prag, Slavia Prag, Lech Poznan)?

- Det finns säkert några av de där klubbarna som har visat intresse för mig också. Men inget är konkret.

19. Det var trist att Hammarby missade Moustafa Zeidan när han var i IK Frej, när ni hade möjlighet att ta honom?

- Jag kan inte deras historia så bra. Jag vet inte vad som har hänt och vad som har sagts. Men det är en duktig spelare.

20. Du kommer någon gång att spela med din bror i landslaget?

- Jag hoppas att göra det med båda mina bröder. Bleon är min yngsta bror, han har också varit med i landslag. Sedan är min andra bror Egon. Bleon är 15 år och Egon 18. Båda kommer att bli bra om de lyssnar på storebrorsan. Båda är i Halmstad. Jag och Bleon är ganska lika i spelstilen, båda är mittbackar. Egon är mer som Bojanic och Zeidan, innermitt, skön med bollen, finlirare, kreativ med sina passningar, bra skott. I mina ögon är båda två stora talanger och jag hoppas att vi alla tre kommer att spela tillsammans i landslaget.

21. Turkisk media har uppgett att Galatasaray följer dig - det är ingen nyhet för dig?

- Nej jag har sett det. Men det är inget jag lägger fokus på. När det väl kommer att hända att jag ska flytta, och det vet jag inte när det blir, men då vill jag att det ska bli rätt steg där allt ska klaffa. Vilken liga det är vet jag inte, men det ska kännas rätt i min mage. Mina ambitioner är att göra ett bra karriärsteg och inte försvinna någonstans. Jag vill ta rätt steg, och inte ett för stort steg.

22. Ditt förra resmål var till Gran Canaria?

- Falskt. Jag åkte till Glasgow. Jag åkte och hälsade på Sead (Haksabanovic). Det var kul. Vi kollade en match och umgicks. Vi är barndomsvänner och hade inte setts på ett tag, så det var skönt att träffas. Det var en okej stad. Vi tog det lugnt.

Sverige-Island ses på Sportkanalen och C More. Matchen har avspark klockan 19.00 under torsdagen. Sändningsstart klockan 18.30.