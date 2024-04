Prica matchhjälte - jublar efter tunga segern: "Vilken jävla insats"

IFK Norrköping förlorade sina två första matcher och hade en målskillnad på 1-8. Sedan dess är Peking obesegrat och har efter vinsten mot Häcken tre segrar och ett kryss.

- Det är så jävla gött just nu, jublar anfallaren Tim Prica som blev matchhjälte mot Häcken.

- Otroligt skönt. Vilken jävla kämparinsats. Segern i torsdags (mot Elfsborg) var extremt skön och i dag var det lika skönt.

Norrköping hade endast bollen i 33 procent av tiden och var länge tillbakatryckta i värmen på Bravida arena.

- Jag tror att man såg att det var ganska jobbigt för oss. Vi fick springa mycket och de flyttade bollen bra. Men vilken jävla insats av oss. Vi löper och kämpar för varenda centimeter på vår planhalva. Jag är så jävla stolt över grabbarna i dag, säger Prica.

Prica gav Norrköping ledningen efter 25 minuter - sedan Häcken-målvakten Andreas Linde spelat fel och Christoffer Nyman tjuvat åt sig bollen framför mål.

- Det är en av få gånger vi verkligen pressar högt och går tillsammans. "Totte" (Nyman) vinner bollen, han gör en "no look" och passar bollen till mig. Sen skjuter jag på min egen fot in i mål, säger Prica skrattandes.

- Det var bara att försöka få i väg ett avslut. Ibland är det bättre att få en felträff, då blir den svårare att rädda.

När Peking gjorde 2-0 efter paus stod Tim Prica för framspelningen.

- Det var extremt snyggt, tycker jag. Arnor (Traustason) Avslutar perfekt. Jag lyckades komma runt innan, det var bara att sätta in bollen.

Prica vittnar om att samspelet mellan honom, Nyman och Traustason nu börjar sätta sig allt mer.

- Det blir bättre och bättre för varje match. Det är fortfarande tidigt på säsongen, men jag känner att vi alla börjar komma in i det bättre och bättre. Vi börjar läsa av varandra lite bättre.

Endast åtta dagar före Häcken-segern spelade Norrköping i Göteborg. Då blev det 1-1 mot IFK Göteborg - sedan Tim Prica både missat ett friläge och en straff.

- Det är som dag och natt. Mot IFK var jag väldigt bra i spelet. I dag tycker jag att jag är riktigt dålig i spelet, men jag sätter min chans. Det gjorde jag inte mot IFK. Det var två helt olika matcher.

Norrköping har nu tagit tio poäng efter sex matcher. Härnäst väntar AIK på bortaplan.