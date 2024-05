MFF tog tung trea mot Blåvitt - efter Sören Rieks nya mål på Gamla Ullevi

Klassikermöte mellan IFK Göteborg och Malmö FF.

Då var det inledningsvis en jämn tillställning, där Blåvitt var det något bättre laget, som utspelade sig på Gamla Ullevi. Däremot utan de riktigt heta målchanserna.

Men med 34 minuter spelade skulle ett allt bättre MFF ta ledningen. Efter ett långt anfall letade sig bollen ut till Sergio Pena på högerkanten, som slog ett precist inlägg mot Erik Botheim som kunde stöta in ledningsmålet för tabellettan.

- Det var sinnessjukt bra gjort av Sergio. Det var bara en "tap in", säger Erik Botheim till Discovery.

Med bara minuter kvar till pausvila var det dags igen. Då fick Sören Rieks, som fick en del burop mot sig, bollen i utkanten av straffområdet - och skruvade in bollen vackert vid den bortre stolpen framför sin gamla hemmapublik.

Det var danskens fjärde mål mot IFK Göteborg på Gamla Ullevi.

- Det var ett otroligt viktigt mål, så att vi kan andas lite och förbättra till andra halvlek, säger Sören Rieks till Discovery+ i paus.

- Det kan vara bättre. Jag tycker att Blåvitt gör det svårt för oss ibland. Samtidigt som vi spelar lite för mycket i sidled.

Blåvitt-målvakten Elis Bishesari i samma sändning:

- Vi börjar bra och får till några chanser som kanske ska gå in. Men fotboll är fotboll, vi får inte in dem. De är skickliga på deras kontringar och de får till halva lägen som går in.

- Det är så klart frustrerande. Men det är bara att hoppa upp på hästen igen och fortsätta.

Även Blåvitts tränare Jens Askou gav sin syn på lagets insats i den första halvleken:

- Vi måste lyfta kvaliteten i det vi gör. Det vi gör funkar bra och vi kommer i väldigt många bra situationer. Malmö har utnyttjat sina situationer mycket bättre. Vi har inte utnyttjat våra (möjligheter) bra nog, säger Askou till Discovery+.

Matchbilden var länge sig lik efter paus. Jämnt spelmässigt - men Malmö mer spetsigt.

Med 58 minuter spelade spelade Sebastian Ohlsson fram Thomas Santos till ett mycket vasst Blåvitt-läge. Men dansken fick inte till det alls, snubblade, och slutligen kom Yalcouyé till avslut i en svår vinkel som resulterade i inspark.

Bara minuten senare tvingades IFK Göteborg-stjärnan Arbnor Mucolli till byte efter skadeproblem - och ersattes då av Laurs Skjellerup som å sin sida var tillbaka från en ljumskskada.

Med knappa 20 minuter kvar var Blåvitt nära en reducering efter att inbytte Oscar Pettersson fått en tå på Sebastian Ohlssons inspel, men bollen smet metern utanför den bortre stolpen.

IFK Göteborg fortsatte att jag en reducering. Men förgäves. I stället kunde Malmö FF i den 88:e mninuten utöka till 3-0 efter ett avslut från Lasse Berg Johnsen som styrts i nät och bortalaget hade faktiskt bud på mer.

Berg Johnsens mål blev matchens sista och MFF kunde räkna hem en tung trepoängare. I samband med slutsignalen hördes spridda burop på Gamla Ullevi.

- En väldigt rolig arena att spela på. Planen var helt amazing och vi möter ett bra lag. Men jag tycker vi är solida. Vi vinner med 3-0 och vi kunde gjort fler mål. Mycket var bra och vi får bara fortsätta jobba, säger Botheim.

Målsprutan kommer dock avstå ett vilt firande.

- Nu är det match på torsdag (mot Gais). Det blir ingen läsk, bara vatten och god mat samt vila.

IFK Göteborg-tränaren Jens Askou är besviken.

- Vi var hyfsat bra i inledningen av matchen och får en matchbild som passar oss bra. Vi får många fina möjligheter den sista tredjedelen men saknar kvalitet både på beslutsfattande och utförande, säger Askou och fortsätter:

- Malmö är vassare än vi är i dag på individuell kvalitet. Annars är det en jämn fotbollsmatch länge mellan två lag som försöker skapa en bra match. Jag är besviken över att vi inte får utnyttjat de perioder som finns i matchen för vår del.

Dansken fortsätter:

- Fram till 3-0 är matchen levande och det finns möjligheter för oss att ta oss tillbaka, som vi inte tar. Jag är väldigt besviken över att vi inte tar de möjligheter som finns i dag.

Henrik Rydström, tränare i MFF, var delvis missnöjd med vad hans mannar presterade.

- Jag var väl inte jättenöjd med våra första 20-25. Jag tycker att vi vill ta ett kliv framåt både med boll och i försvaret, men vi gjorde inte det. Det var för många som stod i sina positioner men inte ville gå ut och pressa, säger han och fortsätter:

- Efter det började vi spela in mer centralt och när vi väl gör 1-0 blir det också något form av lugn i vår grupp. Vi vet att vi är bra i ledning. Vi börjar hitta det som mer är oss då.

Rydström tillägger:

- I inledningen av andra blir det hackigt och vi har svårt att hitta rytmen. Vi blir lite låga i någon period där, men vi släpper inte till så mycket. Sen lyckas vi vara relativt bra med bollen i en period i andra halvlek så att vi ändå kan kyla av dem. Till slut är vi närmre 4-0 än en reducering, även om jag inte säger att det vore rättvist.

Resultatet innebär att Blåvitt endast har vunnit en av de senaste 15 hemmamötena med Malmö FF i allsvenskan (den segern kom i oktober 2022).

Startelvor:

IFK Göteborg: Bishesari - Ohlsson, Svensson, Hausner, Trondsen - Yalcouyé, Pyndt, Thordarsson - Santos, Mucolli, Abraham.

Malmö FF: Dahlin - Stryger Larsen, Jansson, Cornelius, Busanello - Berg Johnsen, Pena - Nanasi, Rosengren, Rieks - Botheim.