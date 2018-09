Abraham inför västderbyt: "Viktigt att få med sig en positiv känsla"

Segern mot Östersund gav andrum för IFK Göteborg. Men efter det har en kollaps mot IFK Norrköping, 1-0 till 1-2 på stopptid, och "bara" 1-1 mot Dalkurd följt.

Landslagsuppehåll gav en chans för Blåvitt att samla ny kraft, och en chans för sommarförstärkningarna att komma in i laget.

- Det har varit en chans för oss nya att komma in i det ännu mer i sättet vi spelar på och att lära känna lagkamraterna och så, säger Sargon Abraham, som kom från Degerfors i början på augusti, till Fotbollskanalen.

- Det är klart att det var viktigt för mig. Jag kom in i det direkt med matcher direkt. Många träningar går ju åt taktiskt till att titta på nästa motståndare och så. Det är klart att det var skönt att få ett litet uppehåll och kunna komma in i det ännu mer.

IFK Göteborg är elva i allsvenskan och riskerar att bli indraget i bottenstriden. Trots en resultatmässigt jobbigt säsong så tycker Sargon Abraham att det finns en bra känsla kring laget.

- Jag har ändå känt av att det är en positiv stämning och alla jobbar hårt för att det ska vända liksom. Jag har inte känt av det någonting, det är en positiv känsla i gruppen, säger han.

Hur har det varit att komma in och ta till sig Poya Asbaghis taktik och sättet han vill spela på?

- Jag tycker att det är enkelt att förstå. Han har bra idéer och vill spela ganska mycket som jag har spelat förut. Det är klart att det är mycket taktiskt och så att ta in, men det tycker jag att han är bra på att förmedla ut så det har inte varit några problem.

Nu väntar västderbyt mot Elfsborg på hemmaplan. Borås-laget ligger placeringen bakom Blåvitt i tabellen, och har inte vunnit på åtta raka allsvenska matcher.

- Det är klart att det är en viktig match, så är det. Det är ett derby på hemmaplan, så det är klart att det är en viktig match, säger Sargon Abraham.

Efter Elfsborg väntar tre topplag på rad, Häcken, AIK och Hammarby. Är det extra viktigt att få med sig något positivt in i de matcherna?

- Det är klart att det alltid är ett plus att få med sig positiva resultat nu. Spelschemat är tätt med många bra matcher på kort tid, så det är viktigt att få med sig en positiv känsla in i den perioden.