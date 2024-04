Pontus Janssons passning till Lagerlöf och Bergstrand

Det var heta känslor under och efter Djurgården-Malmö FF på Tele2 Arena. MFF vann med 1-0 efter ett sent mål av Erik Botheim. Pontus Jansson är extra glad över att segern kom mot just Djurgården och över att hemmalaget var rejält besvikna.

- Jag hörde att deras tränare var lite grinig efter matchen, då blir man lite extra glad, säger han.

Du tycker om det?

- Ja, faktiskt. Efter hans hantering av ”Mange” Eriksson så gör det mig faktiskt lite extra glad.

Vad tänker du på?

- Det är ju speciellt eftersom ”Mange” är en av mina närmaste fotbollsvänner, vi har spelat tillsammans. Så det är klart att jag känner för honom och tycker att man hanterar det bättre, han är ändå en legend i Djurgården. Då tycker jag att man hanterar det bättre.

Magnus Eriksson är lagkapten i Djurgården men har haft väldigt svårt att få speltid under 2024. Inte nog med att han inte gjort en enda match från start i år, han har inte ens fått hoppa in i fem av årets tävlingsmatcher.

MFF-kaptenen Pontus Jansson tycker att det är konstigt att Eriksson inte får spela mer.

- Ja det tycker jag. För de gånger jag har mött Djurgården, framför allt när vi mötte deras lag i höstas så spelade ”Mange” och då tyckte jag att han gav deras lag något annat, något som man inte har. Det är klart att de centrala man har med Samuel Leach Holm, Lucas Bergvall och Besard Sabovic är också duktiga, men ”Mange" är en karaktär som de saknade i dag, en ledare som bär deras lag framåt. Djurgården borde ha hanterat det här bättre. ”Mange” förtjänar bättre.