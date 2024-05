VSK:s målförbannelse: "Otroligt tröttsamt - de hade panik"

Västerås SK föll under söndagen mot Djurgårdens IF med 0-2 hemma på Hitachi Energy Arena. Under säsongen har VSK haft svårt att göra mål, och söndagens match var inget undantag. VSK radade upp chanser, men lyckades inte få in kulan i nät, samtidigt som Simon Gefvert brände en straff.

VSK har därmed nu gjort tre mål på sju omgångar, samtidigt som Max Larsson, Jabir Abdihakim Ali och Simon Gefvert har bränt varsin straff under årets allsvenska säsong.

- Jag önskar verkligen att jag hade svaret (på varför inte VSK gör fler mål), för då hade jag inte behövt stå här. Jag vet inte om det stämmer, men om det stämmer att vi hade fyra i xG ("expected goals", förväntade mål) och gjorde noll mål, så är inte det tillräckligt bra, säger Gefvert.

- Vi skapade hur mycket som helst mot ett lag som är bra på att försvara sig i eget straffområde. Malmö skapade inte mycket alls (mot Dif), och vi demolerade dem. Målvakten krampade, backen krampade, de hade panik i första halvlek, så det är klart att det är frustrerande. Vi ser och känner vad vi gör, supportrarna ser vad vi gör. Man hoppas att det vänder någon gång, men det är brutalt här och nu.



Gefvert vet inte om han kommer lägga nästa straff i allsvenskan.

- Jag vet inte. Det är Kalles (Karlsson, manager) val som tränare. Jag har ingen kommentar till det.

Hur håller ni modet uppe?

- Vi är människor också, och man blir frustrerad. Samtidigt är det en ny match nästa vecka, och vi får fortsätta. Vi har laget vi har med kvaliteterna vi har. Vi måste jobba med det vi har, utvecklas och bli bättre. Jag är helt övertygad om att det kommer att vända, men man kan inte hålla på så här i all evighet. Det är klart att det är otroligt tröttsamt, och vi vill vidare. Fotboll går ut på att skapa chanser, vilket vi gör, och vi gör inte mål nu. Det är jävligt trist.

Lagkamraten Patric Åslund är också inne på att det börjar bli tröttsamt med massa missade målchanser.

- Jag tror inte att det är något speciellt alls. Jag och flera har haft toppchanser i flera matcher som vi har spelat, så jag tycker inte att det finns något vi kan träna upp. Det är bara in med bollen. Det är inget svårt alls, säger han och fortsätter:

- Det är klart att det blir tröttsamt. Det är alltid tröttsamt när man känner att man förtjänar mer, men om vi släpper en procent på koncentrationen med grejer, att vi ska tappa huvudet, så blir det bara sämre. Vi får spela vårt spel och vara mer kliniska i våra avslut.

VSK ställs nu mot Gais borta, IFK Värnamo hemma, IK Sirius borta, IF Brommapojkarna hemma och Kalmar FF borta före sommaruppehållet. Därmed väntar flera viktiga matcher mot lag, som tippas hamna i mitten eller på nedre halvan av den allsvenska tabellen.

- Utifrån är det de lagen vi ska ta poäng mot, då de är lite mindre lag och har legat lite längre ner i tabellen tidigare år, men vi har så många poäng som vi tappat i stormatcher att vi förtjänar mycket bra grejer som vi har gjort. Nu har vi inte tagit poäng i tidigare matcher och då måste vi ta poäng i de här matcherna, säger Åslund.

Gefvert:

- Vi skulle plockat poäng i dag (läs i söndags) också, men vi har maj månad framför oss och det är en otroligt viktig månad för att komma ikapp, klättra och ta poäng. Vi spelar ju bra, skapar chanser och har goda möjligheter att fortsätta göra det. Det handlar om att inte låta det här påverka oss för mycket.

VSK-managern Kalle Karlsson under presskonferensen:

- Vi har varit i den här situationen förut, där vi känner att vi gör tillräckligt mycket för att göra mål och få med oss mer, men jag är väldigt nöjd med prestationen. Samtidigt måste vi såklart göra mål på våra chanser och sätta oss i ett bättre läge. Första målet var surt, och sedan är det såklart surt med en missad straff och 2-0 målet i baken anfallet efteråt, där vi var klantiga i hur vi försvarade oss.

- Vi var tre mot en och ska göra det bättre, men spelar man försvarsspel på det sättet släpper man in mål. Sedan gick vi ner oss lite, men kom också upp och skapade lägen. Vi hade behövt ett mål för att tro på det.

VSK är jumbo med tre poäng efter sju allsvenska omgångar.