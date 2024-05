Dif förklarar dubbelbytet i halvtid: "Kunde valt olika spelare"

Djurgårdens IF slog under söndagen Västerås SK med 2-0 på bortaplan i allsvenskan. I halvtid ledde Dif med 1-0 efter ett mål av Samuel Leach Holm, men samtidigt var VSK det lag som skapade flest och bäst målchanser under första halvan av matchen.

Djurgården agerade i halvtid, då både Lucas Bergvall och Gustav Wikheim klev av till förmån för Haris Radetinac och Deniz Hümmet, något tränaren Thomas Lagerlöf nu förklarar.

- Det var en svag första halvlek, och vi kunde ha valt olika spelare att byta ut, men det var femte matchen på 14-15 dagar, så det fanns inte så mycket kräm i vare sig Lucas eller Gustav och vi behövde pigga ben, då första halvlek var alldeles för långsam, säger Lagerlöf under presskonferensen.

Hümmet hade inför i dag startat i Djurgårdens samtliga matcher i allsvenskan.

- Han var väldigt sliten och bytte ut sig själv i Malmö. Sen om det var förkylning, trötthet eller om han tömt kroppen… Men han var för sliten för att spela mycket mer än en halvlek.

Bergvall kände sig inte speciellt sugen på att kliva av i paus.

- Nej (inget han själv ville). Jag vet inte. Ingen kommentar på det, säger Bergvall.

Om att bli utbytt säger han vidare följande:

- Det är upp till dem. Det är deras val.

Lagerlöf nämnde att det har varit många matcher på få dagar. Är du sliten i kroppen?

- Inte jätte, lite kanske, men inte speciellt.

Bergvall tycker samtidigt att det är skönt med tre poäng.

- Det var såklart en tuff match, där Västerås gjorde det bra, och vi gick segrande ur det, säger han och fortsätter:

- VSK gjorde det bra, kom upp med mycket folk och kom till målchanser. De gjorde det absolut bra, men det var vi som satte dit den och ledde med 1-0 i paus.