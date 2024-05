Fallenius slog till med solomål: "Man hinner inte tänka så mycket"

Djurgårdens IF bortaslog i söndags Västerås SK med 2-0 på Hitachi Energy Arena i allsvenskan. Andra målet kom efter en snabb omställning i den 54:e minuten, och punkterade i slutändan matchen.

Stockholmslagets målvakt Jacob Widell Zetterström räddade först en straff från Simon Gefvert, innan Albin Ekdal slog en passning till Oskar Fallenius, som drev med bollen från egen planhalva och till slut satte kulan i nät till tvåmålsledning.

Fallenius är glad över att det blev seger, och över ett fint mål, vilket var hans första i år i allsvenskan.

- Det är skönt med tre poäng. Det var stor skillnad mellan halvlekarna och vi är absolut glada över att vi fick med oss tre poäng hem, säger Fallenius till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Man hinner inte tänka så mycket. Jag fick bollen av Albin (Ekdal), såg att det fanns yta och trampade. Helt plötsligt var jag i deras straffområde och då kändes målet jättestort, så då var det bara att sätta dit den.

Vad betyder det för dig att du fick göra mål?

- Jätteskönt såklart, och speciellt eftersom att vi hade en straff emot oss, och sedan vände vi på steken 10-20 sekunder senare och ledde med 2-0. Det var därmed inte bara skönt för mig, utan även för laget, då vi fick lite arbetsro resten av matchen.

Hur känns det formmässigt?

- Jag hade ett bra inhopp senast mot Malmö i finalen, då jag kände mig energirik och pigg. Nu fick jag göra ett mål och jag vet inte om jag fick en assist för Leachs (Samuel Leach Holm) mål, men jag tar med mig att jag just nu känner mig farlig offensivt och har ett klipp i mitt steg.

Fallenius anslöt inför förra säsongen från danska Brøndby, och stod för två mål och tre assist på 26 matcher, varav 14 från start i allsvenskan. Framöver tror han på fler poäng.

- Jag bygger förhoppningsvis lite självförtroende från det här, och jag känner att jag kan göra mål, inte bara från eget straffområde utan även från lite tajtare situationer.

Har du något poängmål för säsongen?

- Jag har lite personliga mål, men jag tar det som det kommer.

Djurgården är just nu på tredje plats med fem poäng upp till Malmö FF i serieledning, då Skånelaget under söndagen åkte på stryk mot IF Elfsborg på Borås Arena.

- Vi har en ambition om att vinna varje match, och vi har några matcher, där vi har snubblat lite på mållinjen, inte minst i cupfinalen, men även mot Malmö i allsvenskan. Vi vet att vi har en väldigt hög nivå i oss och det gäller att vi tar fram den i alla matcher och inte väntar med att komma in i matcher, som exempelvis i dag (läs i söndags).