Abraham: "Vi har knappt haft några farliga lägen"

Under fjolårssäsongen imponerade Degerfors i superettan och laget tog också steget upp till allsvenskan. Inför årets säsong imponerade också Degerfors i svenska cupen där man bland annat slog ut Elfsborg i gruppspelet.

Därför har också tongångarna varit positiva inför Degerfors intåg i allsvenskan, men laget har haft det tufft hittills. I premiären blev det förlust mot AIK med 2-0 och i helgen föll man med 1-0 hemma mot Kalmar FF.

Sargon Abrham, forward i Degerfors, medger att inledningen varit kämpig.

- Det har varit ganska tuff inledning. Vi hade en svår premiärmatch mot AIK på bortaplan och det har blivit två förluster. Spelet har inte stämt och vi har inte kommit upp i den nivå vi vill vara på, säger han till Fotbollskanalen och svarar på frågan vad det är som inte har fungerat:

- Det är många delar som vi vet att vi kan göra bättre och som vi gjort under försäsongen och cupen som vi inte fått med oss in i allsvenskan. Det kan vara lite nerver i och med att det var första matchen mot AIK. I andra matchen kom vi inte heller upp i nivå, men vi jobbar för att ändra på det. Det är 28 matcher kvar och det är ingen idé att tänka på de matcherna som varit. Vi ska göra det bättre nu framåt.

Vad pratar ni om i laget att ni måste göra bättre?

- Det är många grejor. Vi är eniga om att vi inte kommit upp i nivå någon av oss. Först och främst får varje spelare gå till sig själv för att se vad man kan göra bättre. Men jag är inte alls orolig, jag vet att vi kommer komma upp i nivå framåt.

Att Degerfors inte gjort något mål på två matcher är inget som oroar Abraham. Samtidigt har laget haft problem att skapa chanser.

- Det är helheten som inte fungerat. Vi har inte haft många bra anfall med spelare som följt med upp. Vi har blivit pressade högt och inte kunnat bygga spelet. Vi har knappt haft några farliga lägen, då är det svårt att göra mål, säger han.

Under måndagen ställs Degerfors borta mot IFK Göteborg. Och för Abraham är just den matchen lite speciell. Forwarden tillhörde Blåvitt så sent som i fjol och Abraham menar att det kommer vara annorlunda att möta sina gamla lagkamrater.

- Det är klart det kommer bli speciellt. Det är en klubb som jag inte tillhörde för så länge sedan. Jag har många kompisar och folk man känner som spelar där. Det kommer vara en speciell känsla, men det är en match och när den drar igång lämnas allt sådant åt sidan, säger Abraham och svarar på frågan vad som talar för att det lossnar för Degerfors mot Blåvitt:

- Vi ska fortsätta jobba med vår grej. Man behöver inte dra för stora växlar av de här matcherna. Det är bara två matcher av 30. Vi vet vad vi kan och vi har en tro på oss själva i laget. Det ska vi försöka visa.

Inför årets säsong har Blåvitt gjort en rad stora värvningar. Klubben har bland annat hämtat in Simon Thern, Kolbeinn Sigthorsson och Marek Hamsik. Och i sommar förstärker såväl Oscar Wendt som Marcus Berg Blåvitts redan stjärnspäckade trupp.

- Det är klart att det är bra spelare som har kommit in. Det är kul. En stor satsning och de har sett stabila ut under de här matcherna, säger Abraham.

Hur skönt skulle det vara för dig personligen att göra mål mot Blåvitt?

- Absolut ingen skillnad mot att göra mål kontra andra matcher. Det är en vanlig match och det hade varit skönt att göra mål, men jag känner inte att det vore extra skönt. Så är det absolut inte.