AC:s överlägsna siffror - bäst i allsvenskan på att skapa chanser: ”Självförtroendet är skyhögt”

Inför den här allsvenska omgången hade en spelare i allsvenskan skapat 39 målchanser för sina medspelare. Tvåan på listan hade skapat 24, enligt SofaScore. Spelaren som var överlägsen etta? Anders Christiansen, Malmö FF.

På 15 matcher förra året, varav nio starter, var han inblandad i sju mål i allsvenskan. I år är siffran att han varit direkt inblandad i sex mål på tolv matcher.

Sedan han återvände till MFF för ett år sedan så har han lagt tid på att både hitta toppform och sin exakta roll. Innan han lämnade MFF byggdes mycket av spelet på att han skulle vara den offensiva kraften på innermittfältet. Under Uwe Rösler har det växlat mer: ibland mer defensiv, ibland mer tvåvägsspelare, ibland mer offensiv.

- Vi har pratat tidigare om att jag inte alltid har varit så delaktig i spelet, men kollar man på den rollen som tränaren har gett mig, då har jag utfört den bra. Jag gör fler poäng på färre matcher. Kollar du statistiskt sett så skapar jag fler chanser, säger Christiansen till Fotbollskanalen.

- Jag har kanske inte alltid själv varit supernöjd med mina prestationer, men min prestation i den rollen (som jag har blivit tilldelad) har varit bra.

Även i ung ålder slets han mellan olika roller. På ungdomsnivå spelade han som offensiv mittfältare, en nummer tio-spelare, men hade problem när han tog sin in på seniornivå. Han var kortväxt, spelade i ett sämre lag som hade mindre bollinnehav, och han försvann från matchbilderna.

Därför drogs han bakåt i planen.

- När man var ung hade man många tankar, man funderade mycket... Man ville gärna vara ”tian”, men så pratade man med andra tränare som tyckte att man skulle vara ”åtta”. Dels är det inte många old school-tior kvar i fotbollen, det är i princip borta, och dels att jag kunde skilja mig från andra innermittfältare. Jag var förberedd på att göra det, men jag tyckte också att det var snyggt att vara den eleganta nummer tio-spelaren.

- Jag kan nu acceptera en roll där jag inte är så mycket på bollen, men fortfarande gör påverkan sista tredjedelen. Tränaren säger att jag är bra i uppbyggnaden, men att han vill ha mig i avslutslägen.

Nu mot slutet har du också sett annorlunda ut, när du haft Bonke Innocent istället för Fouad Bachirou bredvid dig?

- Det var också för att vårt spel inte har var dominerade på samma sätt. Vi pratade om att vi skulle göra lite annorlunda, justera lite i det taktiska. Då kom jag längre bak i planen, vilket jag tycker är bättre för mig själv.

Christiansen kom framför allt igång i slutet av våren, men det var inte första gången det tog tid innan han hittade högsta form. När han värvades inför 2016 tog det till hösten innan han blev riktigt bra, samma sak 2017 när han återhämtade sig från en långtidsskada.

- Han hjälpte oss förra året också, men i år är hans självförtroende skyhögt, säger Rösler.

- Han dikterar spelet för oss. Han gör jobbet utan boll. Han är pålitlig utan boll, och med boll är han en X-faktor. Han kan göra en match snabbare eller långsammare. Han har också de avgörande passningarna.

- Alla i laget uppskattar hans personlighet också. Han är en ledare. Inte genom att skrika, utan för hans vilja att ha bollen. Han är en ledare när det blir svårt, för då kan man lita på honom när han har bollen. Det är fantastiskt ledarskap, han tar ansvar i vårt lag. Vi hoppas till gud att han spelar många, många matcher till med oss.

Rösler säger att han har tryckt ibland på Christiansen med idéer om när man ska stanna kvar och bygga upp spelet, och när man ska flytta upp för att tålmodigt vänta på bollen.

- Ibland vill han ha bollen, han drar sig till bollen, och jag måste påminna honom om att hålla sig undan. Det han verkligen tagit med sig, det där att han måste vara högre upp för att göra målen.

- Han har bra balans mellan att vara spelfördelare och också vara med i avslutsfasen. Det gör honom oförutsägbar. Det är hans förbättring kring det taktiska. Att han gör poäng gör honom intressant inte bara för oss, utan för andra klubbar också.

MFF möter i dag AIK. Matchen börjar 15.00 och sänds via C More.