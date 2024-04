Djurgården-supportrar följer Blåvitt - ingen BP-bojkott

Supporterorganisationer till AIK, Halmstads BK och IK Sirius har i år bojkottat bortamatcher mot IF Brommapojkarna. En anledning är att BP-företrädare inte ställde sig bakom AIK:s, Djurgårdens och Hammarbys motioner till Sockholms FF:s årsmöte om att distriktet framöver ska rösta nej till VAR, medan en annan anledning är missnöje med BP:s nominering av Fredrik Reinfeldt som ordförande för Svenska Fotbollförbundet.

Nyligen valde Änglarna, som stöttar IFK Göteborg, att gå emot strömmen - och det gör nu även Djurgården-supportrar inför bortamötet med BP den 16 maj i år.

Sofialäktaren går ut med att det inte blir en bojkott, utan i stället markering på plats.

"Mot bakgrund av BP-styrelsens uttalanden under StFF:s årsmöte har diskussioner först internt, huruvida vi borde ansluta oss till den bojkott av BP borta som andra lag utfärdat. Grundfrågan har då varit hur vi på bästa sätt främjar vårt lag, vår sport och vår supporterkultur. Det har också handlat om att 'rikta' aktionen rätt, så att det uteblivna bortastödet faktiskt kostar mer än det smakar för BP:s ledning".

"Precis som att svaret på den frågan kan vara bojkott i ett fall, kan det i annat fall vara via aktioner på plats som frågan tacklas bäst. Vår bedömning är att det senare gäller i vårt fall. Samtidigt som vi har all respekt för Djurgårdare som tycker annorlunda uppmanar vi därmed alla att köpa biljett till bortasektionen när dessa släpps idag".

"I samband med detta har vi bland annat skrivit ihop en skräddarsydd motionsmall som BP:s supportrar kan använda, med instruktioner för hur den ska skickas in. Filen går att ladda ned via QR-koden här i inlägget eller via de infoblad som kommer att finnas på plats. Vi ses på Grimsta - för Djurgår'n och föreningsdemokratin".

Djurgården är på sjunde plats i allsvenskan.