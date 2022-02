"AC:s" svar på ryktena om Danmark: "Då ska det jättemycket till"

MFF-truppen har försvagats sedan den tilltänkta förstaanfallaren Amin Sarr sålts till Heerenveen och nyckelspelaren Anel Ahmedhodzic skeppats till Bordeaux. Under den senaste veckan har flera allsvenska spelare lämnat för den danska ligan, som Hugo Andersson, Carl Björk, Akinkumni Amoo och Edward Chilufya.

- Det är ett naturligt steg. Jag tror att det hade varit svårare för oss att hämta spelare från Stockholmsklubbarna än det är för FC Köpenhamn och Midtjylland. Sedan är det så klart en valuta som är så mycket bättre i danska ligan just nu, plus en lägre skatt på 20-25 procent. Det blir svårt att konkurrera mot en valuta och en skatt - det är också en viktig parameter för oss spelare att få bra betalt. Jag tror inte att de hade lämnat för varken Midtjylland eller Köpenhamn om de hade fått exakt samma lön, utan det är för att de får ett bättre kontrakt. Med all respekt för Djurgården och Hammarby är väl FCK ett steg bättre, säger Christiansen.