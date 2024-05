Krisande KFF besegrade HBK - efter blixtvändning

Kalmar FF har haft en jobbig inledning på säsongen och inför mötet med tabelltvåan Halmstads BK hade laget en seger och fem förluster på de sex inledande matcherna.

Nu har en seger blivit två. För hemmamatchen mot HBK slutade i seger.

Efter dryga tio minuter fick KFF ett bra läge till att ta ledningen. Dino Islamovic blev fri inne i straffområdet, men forwarden tog lite för god tid på sig och avslutet gick på täckande HBK-spelare. Returen gick ut till just Islamovic som tryckte av på nytt, den gången lyckades Tim Rönning rädda trots att bollen fått en lurig styrning via egen spelare.

Kort därefter tog KFF ledningen. Jacob Trenskow hittade Simon Skrabb, som befann sig vid straffpunkten, med en finurlig passning. Finländaren avslutade på ett tillslag och bollen slank in bakom Rönning. Skrabb firade med att ta bollen under tröjan. För en vecka sedan meddelade han och partnern Lovisa på Instagram att det familjen väntar tillökning och de gjorde det med att citera DJ Khaleds patenterade rader "Another one".

Men glädjen blev kortvarig för hemmalaget. Kort efter 1-0-målet kvitterade Viktor Granath genom att nicka in ett inlägg. HBK-strikern nöjde sig dock inte med ett mål. Efter 35 minuters spel höll han sig framme på en retur som Jakob Kindberg lämnade på ett inspel från Vinicius Nogueira och satte dit 2-1. Det var Granaths första fullträffar i allsvenskan 2024.

- Det är otroligt skönt. Målen kommer och det var otroligt skönt att de kom i dag, sa han till Discovery+ i paus.

Ställningen var 1-2 i paus.

- Vi är lite passiva i början och gör lite för enkla misstag bakåt. Kalmar får en del lägen och gör mål till slut. Sedan revanscherar vi oss och trycker på. Det kanske är slumpmål men vi trycker in två och det är starkt, sa Granath i Discovery+ i halvtid.

Simon Skrabb i samma sändning:

- Det finns lägen och det handlar om att köra på. Vi får mala på och vara noggranna så att vi inte släpper in fler mål.

En kvart in i den andra halvleken kvitterade Kalmar FF och den gången var det Kevin Jensen som lobbade in ett volleyavslut över Rönning. En minut senare hade KFF vänt. KFF kombinerade sig igenom HBK-försvaret, varpå att Simon Skrabb fick bollen i straffområdet och satte dit 3-2.

Med lite mer än kvarten kvar satte Dino Islamovic dit en inläggsfrispark och 4-2 var ett faktum och i slutminuterna gjorde Jonathan Ring 5-2. Därefter höll KFF undan och tog en blytung seger i sin kris.

- Fantastiskt skönt att få en vinst. Jag tycker vi förtjänar det. Vi var lite illa ute i första halvlek. De har egentligen bara två chanser och de gör två mål. Men vi kommer ut i andra halvlek och kämpar på. Målet kommer tidigt och sedan trummar vi på, säger KFF:s Dino Islamovic i Discovery+.

HBK:s Joel Allansson i samma sändning:

- Det kändes som vi hade bra kontroll på dem fram till att de gör 2-2. Han får en flaxträff. Men sedan blir vi passiva och de är tillräckligt skickliga för att göra fler mål. Sedan faller vi ihop, tyvärr, säger han och fortsätter:

- Vi faller ihop och tyvärr är vi inte bättre i dag.

I och med triumfen parkerar Smålandslaget på kvalplats. HBK är för närvarande kvar i toppen.

Startelvor:

Kalmar: Kindberg - Motaraghebjafarpour, Saetra, Sjöstedt, Jansson - Romario, Gojani, Skrabb - Trenskow, Islamovic, Jensen

Halmstad: Rönning - Wallentin, Baffoe, Olsson - Ofosu-Ayeh, Allansson, Svedberg, Al-Ammari, Nogueira - Granath, Mohammed