Ademi hoppas på lyft i Värnamo - berättar om beslutet: "Jag ville stanna i allsvenskan"

Albion Ademi, 23, anslöt för två år sedan till Djurgårdens IF, och gjorde åtta allsvenska matcher under 2021 innan han under första halvan av förra säsongen var på lån hos Lahtis i Finland. Därefter kom han till spel i tre allsvenska matcher under fjolårshösten och gick nyligen på lån till IFK Värnamo inför den kommande säsongen. Samtidigt har den småländska klubben en köpoption.

Nu menar Ademi att Värnamo var den bästa möjligheten för honom inför årets säsong.

- De hade ett intresse och jag pratade med tränaren och sportchefen och fick en väldigt bra känsla. Vi hade bra samtal, och efter det valde jag att komma hit, säger han till Fotbollskanalen.

Ademi har bara fått bra intryck av nye tränaren Kim Hellberg, som rankas som en talangfull tränare i Sverige efter förra årets tionde plats med Värnamo.

- Jag kan bara säga bra saker om honom, och jag hoppas att han kan hjälpa mig att göra mål. Han är väldigt talangfull, och jag tycker om honom.

23-åringen tror att Värnamos spelstil kan passa honom, samtidigt som han också ser fram emot att få speltid under en hel säsong i allsvenskan.

- Jag tänkte igenom alla alternativ, och jag kände att det här var det bästa beslutet för mig, säger den offensive yttern och fortsätter:

- Jag ville stanna i allsvenskan. Jag har ännu inte haft en full säsong där jag fått spela i allsvenskan, så jag blev väldigt intresserad av den här möjligheten, då jag vill visa vad jag kan göra i allsvenskan.

Känner du att du har något att bevisa i allsvenskan?



- Jag har inte gjort något mål i allsvenskan, så nu är det tid för att göra mål och göra bra matcher.

Nu hoppas Ademi på en lyckad säsong för egen del, och att Värnamo kan utmana i toppen.

- Jag hoppas på att det blir en väldigt bra säsong för mig och för laget. Jag hoppas att vi kan vara i toppen, så jag hoppas att jag kan hjälpa laget med poäng och med mitt spel. Jag tycker att vi spelar väldigt bra fotboll, så jag tror att vi har chans till det.