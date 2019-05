Åhman Persson: "Trodde karriären var över"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

Sirius Robert Åhman Persson har gjort tre matcher i årets allsvenska. Men efter matchen mot AIK i mitten av april fick 32-åringen ont i knäet efter att ha fått en smäll i matchen.

Nu, två veckor senare, berättar "RÅP" om känslan efter AIK-matchen.

- Efter matchen, där och då, så kände jag att ... jag trodde att karriären var över nu. Det var så svullet i så många dagar efteråt att jag inte kunde gå och de som tittade på det sa att det inte var bra. Då blev man så klart orolig, men nu har svullnaden lagt sig och det värsta är uteslutet. Jag har tagit MR och inte hittat något större utan bara lite smågrejer som håller mig borta ett litet tag. Allt beror på hur kroppen reagerar på träningen nu, det kan gå snabbt och det kan gå långsamt, säger Sirius-spelaren till Uppsala Nya Tidning.

Exakt varför knäet svullnade upp är oklart, berättar Åhman Persson.

- Det är det man undrar. Det svullnar inte automatiskt, men förmodligen visar inte MR allt nu. Jag fick en smäll i höstas som jag spelade med hela förra hösten och så fick jag en liknande smäll nu bakifrån när kroppen inte är beredd. Det är två smällar som jag inte såg komma, kroppen är inte beredd och då kan det gå illa.

På lördag ställs Sirius hemma mot IFK Göteborg och då kommer inte "RÅP" till spel. Han har förhoppningar om att vara tillbaka innan sommaruppehållet i allsvenskan som inleds i början av juni. Just nu har Åhman Persson fortfarande problem med känningen i knäet, men känner ändå hopp inför framtiden.

- Från att ha varit totalt mörker till att se ett ljus nu, då känns det bra. Sedan känner jag att det fortfarande är långt från match så det är jobbigt när man är med här på träningen, då vill man vara med, säger han.

