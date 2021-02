Ahmedhodzics skämtsamma svar om Isaks rekord: "Jag är värd minst 500 miljoner"

- När jag ska skriva på något så säger han till mig.

Om du tar en grej från dem samtalen, vad var avgörande för att du stannade?

- Som sagt, när det blir något rätt för mig och klubben så händer det. När det känns rätt.

Det kan bli en flytt i sommar istället för mittbacken.

- Det är mycket möjligt att det blir, säger Anel Ahmedhodzic.

- Om man är smart så tänker man att sommaren är mycket bättre än vintern. I mitt exempel som mittback, att komma in i ett lag mitt under en säsong, det blir svårt. Tränare byter nästan aldrig mittbackar under en säsong, och det blir svårare. Rent logiskt blir det lättare att komma in i ett lag under sommaren.



I bakgrunden finns också ett allsvenskt transferrekord att slå. Uppgifterna från bland annat Corriere dello Sport och Tuttomercatoweb talande om bud i januari på cirka 80 miljoner kronor, utspritt över flera delbetalningar. Zlatan Ibrahimovic såldes för 82 miljoner kronor till Ajax 2001 och Alexander Isak kostade ytterligare några miljoner mer när AIK sålde honom till Borussia Dortmund. Ahmedhodzic tar den påstådda prislappen på sig själv med ro.

ANNONS

- Ska jag vara ärlig är jag värd minst 500 miljoner (skratt). Nej, men den är rätt så rimlig faktiskt, säger han och kommenterar Zlatans tidigare rekord:

- Det skulle vara stort, jag skulle känna mig stolt. Två grabbar från Rosengård som säljs för så mycket, det är jävligt stort.

- Så klart vill jag alltid ge tillbaka till dem som har hjälpt mig och det är en stor del av vad jag tror på, att ge tillbaka det man har fått. Det känns skönt att kunna hjälpa klubben och staden jag är uppväxt i.