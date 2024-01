AIK bekräftar pågående förhandling för Kusi-Asare

Jonah Kusi-Asare fick under säsongen allt mer speltid i AIK under Henning Bergs ledning. Detta har fått framtidsspekulationer att blossa upp och under vintern har det rapporterats om intresse från flera europeiska klubbar.

Nu ser det också ut som att anfallaren lämnar klubben.

Enligt uppgifter från Expressen är klubben nämligen överens med Bayern München om en affär till ett värde att motsvarande 60 miljoner kronor.

Enligt uppgifterna fick AIK ett initialt bud på motsvarande 45 miljoner kronor, ett bud som man valde att tacka nej till då man sökte efter omkring 60 miljoner kronor för sin anfallsjuvel.

Senare under måndagen bekräftade AIK - som är ett börsnoterat bolag och därmed är skyldigt att offentliggöra denna typ information - själva att man i nuläget sitter i förhandlingar kring en försäljning av Kusi-Asare.

- Det stämmer att vi har pågående förhandlingar avseende försäljning av spelaren Jonah Kusi-Asare, men mer än så kan jag inte kommentera i dagsläget. Blir något helt klart så kommuniceras det via NGM och Cision news, säger AIK-sportchefen Thomas Berntsen på klubbens hemsida.

Vidare uppges Kusi-Asare resa till Tyskland under veckan, då han väntas genomföra en läkarundersökning med klubben för att sedan, om inget oförutsett inträffar, presenteras av klubben.

Under måndagen meddelade även transfer-journalisten Fabrizio Romano att klubbarna har nått en överenskommelse och att den totala övergångssumman (inklusive bonusar) landar på 6,5 miljoner euro, motsvarande 74 miljoner kronor.

Ingen av klubbarna har offentliggjort övergången och AIK:s sportchef Thomas Berntsen är fåordig kring uppgifterna.

"Inga kommentarer", skriver han i ett sms till Fotbollskanalen.

I helgen svarade Kusi-Asare för två av målen när AIK besegrade BP med 3-0. I samband med matchen svarade anfallaren på frågor kring sin framtid.

- Det är klubbar man har kollat på sedan man var liten. Det känns fantastiskt att sådana klubbar visar intresse. Till en början var det svårt att fatta att det var sådana klubbar, men efter ett tag fattade man, sa han till Fotbollskanalen då.

Det skrivs att det är Bayern München och Chelsea - hur ser du på det?

- Det känns bra. Vad ska man säga? Det känns bara bra.

Vet du om att båda klubbarna vill ha dig?

- Ja jag har hört att de är intresserade.

Har du pratat med klubbar?



- Ja lite här och där. Men själv gillar jag inte att prata med klubbar och sånt. Så det blir väl agenten.

Hur ser du på pengarna som nämns att de vill köpa dig för?

- Det är inga småpengar liksom. Först när jag hörde summan så kunde jag inte förstå att det var mig man snackade om. Men någon gång tar man väl in det.

Den tyska sajten Fusball News har tidigare rapporterat om vilken roll Kusi-Asare kommer att få när han anländer till sin nya klubb.

"Planen är att han ska spela i klubbens andralag och fortsätta utvecklas där, men även träna med A-laget, om affären går i lås", skrev Fusball News.