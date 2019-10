AIK går in i ny "period" 2020: "En liten föryngring och en liten ökning av försäljningspotentiella spelare"

AIK bärgade i fjol föreningens tolfte SM-guld och första guld sedan 2009. Solna-laget är just nu tre poäng efter serieledaren Malmö FF i guldstriden och har därmed i år ännu chans att försvara SM-guldet. Däremot har AIK i dag en relativt ålderstigen trupp med bland annat ett par äldre spelare vars kontrakt går ut efter säsongen.

I målvaktsstallet fyller Budimir Janosevic i höst 30 år, i backlinjen blir Per Karlsson och Panajotis Dimitriadis nästa år 34 år gamla, medan Robert Lundström firar 31 år och Rasmus Lindkvist fyller 30 år under 2020. På mittfältet blir landslagsmeriterade Sebastian Larsson 35 år, medan Enoch Kofi Adu fyller 30 år och Nabil Bahoui blir 29 år. I anfallet blir i sin tur Chinedu Obasi 34 år, Tarik Elyounoussi 32 år, Kolbeinn Sigthorsson 30 år och Henok Goitom 36 år. Därmed kan elva spelare i truppen vara över 30 år under nästa säsong - om samtliga av de ovan nämnda spelarna blir kvar i föreningen.

AIK:s sportchef Björn Wesström ser nu framför sig att det kommer att ske en föryngring i spelartruppen. Han menar att AIK:s "pendel" framöver kommer att luta mot lite mer av en "utvecklingsperiod" med fler "försäljningspotentiella" spelare i truppen än under den "resultatperiod" som laget har haft under senaste åren.

- Vi har varit i en resultatperiod, vilket inte bara handlar om resultat som man gör i allsvenskan. Nu missade vi gruppspel i Europa-spelet, vilket är det som ger en extraordinär intäkt och när man inte får den får man nog dra tillbaka pendeln lite grann. Jag tror att vi ser framför oss en liten föryngring och en liten ökning av försäljningspotentiella spelare i AIK 2020 och framåt, säger Wesström till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Med det sagt vill jag också vara tydlig med att det inte handlar om att vi inte kommer att försöka vinna matcher. Vi har legat topp 3 med den strategin under 2010-talet. Det ena behöver inte utesluta det andra, men det kräver kanske någonting annat av oss som leder den dagliga verksamheten och det kräver kanske någonting annat i form av tålamod av vår omgivning.

AIK backade, trots guldet i fjol, med 20 miljoner kronor 2018. Föreningen meddelade att de två stora orsakerna till det främst var att transfernettot minskade, samtidigt som sign-on-kostnaderna ökade under året. Samtidigt gav föreningen besked om att försäljningen av Kristoffer Olsson till Krasnodar bokförs 2019. AIK:s eget kapital uppgick vid årsskiftet till i år, enligt klubben, till 63,1 miljoner kronor.

Wesström menar att både föreningens ekonomi och en naturlig generationsväxling hör ihop med att det framöver blir lite mer av en "utvecklingsperiod".

- Om du har gjort något som gör att det slår i taket, vilket det gör när man vinner, och avtal sedan löper ut ska man ersätta dem. Om man då har en ekonomisk kurva som inte håller på att slå i taket ser man över vilka möjligheter man har för att lämna den kurvan. Det hänger ihop, säger Wesström.

- Det är klart att vi har en medvetenhet om vad vi behöver göra också för att hela tiden vara duktiga på att stärka ekonomin i klubben, vilket är ett av uppdragen som vi har, så måste vi hitta den balansen på ett tydligt sätt. Att gå resultatvägen och inte kvalificera sig för gruppspel i Europa genererar tyvärr inte så stora intäkter. Så är det.

Skulle du säga att er ekonomiska kurva är på väg nedåt?

- Den är stabil, men vi har ju inte ett problem med var vi ska förvara alla pengar.

Vad innebär den här kommande perioden för äldre spelare som nu har utgående avtal?

- Det får vi se. Jag vill inte spekulera i det och jag vill inte förekomma de samtalen vi kommer att ha med de spelarna. Vi kommer att ha det när säsongen är slut och då får vi se vad vi kommer fram till och vad deras roll är.

Hade ni inte gått över till en "utvecklingsperiod" om ni fått in större intäkter via ett gruppspel i år i Europa?

- Det vet jag inte. Det är klart att det ger ett annat sorts utrymme om man får in pengar via ett gruppspel. Om man inte får det behöver man få in pengar via spelarförsäljningar och då behöver man ha den kvoten i ordning i klubben. Sedan är det inte så att vi börjar från noll. Det är inte så att vi måste börja om och göra något som vi aldrig har gjort förut.

Wesström är också tydlig med att föreningen inte sänker målbilden i allsvenskan.

- Jag skulle säga att vi från 2011 till 2016 var väldigt utvecklingsinriktade och det gjorde vi under en period där vi tog medalj varje år. Det går att kombinera, det är min absoluta övertygelse, säger han.

- Det är snarare att man mäter verksamheten på flera sätt än bara lagets resultat. Man mäter flera saker och det är flera aspekter i klubbens verksamhet som kan definieras som framgång, fortsätter han.

Vad mäter man?

- Exempelvis spelarförsäljningar, landslagsspelare eller individuell utveckling kring mål som man sätter upp för spelare. Det är alltifrån fysutveckling till mental utveckling eller hur många pass om dagen man tränar. Det kan vara många olika saker.

AIK tog mellan 2011 och 2016, som Wesström jämför med som en väldigt utvecklingsinriktad period i klubben, inte något SM-guld, men slutade däremot tvåa, fyra, tvåa, trea, trea och tvåa i allsvenskan. Wesström anser inte att någon kan förvänta sig något av klubben, men menar att viljan kommer att vara densamma, att vinna matcher.

- Förvänta sig kan man aldrig göra, man måste bidra tydligt med det man själv kan. Det gäller alltifrån spelare till ledare, supportrar, styrelser, personal och sponsorer. Alla måste bidra. Det går inte att förvänta sig någonting utan att man bidrar med någonting själv, säger han och fortsätter:

- Folk får tro och tycka vad de vill, men viljan är densamma. Vi kommer att vilja vinna varje match, varje duell och varje halvlek. Det kommer inte att förändras, precis som elitidrotten i grunden.

Wesström hoppas att utvecklingen ska leda till bra resultat.

- Jag vill sammanföra dem. Jag vill inte utesluta det ena eller andra. Jag vill att den utvecklingen vi ser ska leda till resultat. Det är det som är ambitionen och då tycker jag att man har tagit klubben någonstans.