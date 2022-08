AIK ger förklaring till utebliven värvning: "Där vi är i dag"

I torsdags satt gissningsvis en del AIK-supportrar och hoppades på en värvning till herrlaget under transferfönstrets sista dag. Men sent under Fotbollskanalens deadline day-sändning gav ordföranden Robert Falck besked om att det inte skulle bli någon förstärkning.

- Vi jobbar utifrån långsiktiga strategi och vi har en trupp som håller för vår långsiktiga strategi. (Det ekonomiska läget är) väldigt väldigt gott i grund och botten men vi har inte råd med stora expansiva lösningar. Vi har en bra trupp som hållre för vår långsiktiga målsättning, sa Falck.

Nu ger sportchefen Henrik Jurelius sin förklaring till varför AIK satt lugnt i båten.

ANNONS

- Vi har varit ganska tydliga med att vi behövde få till en försäljning för att kunna agera ytterligare i fönstret, säger Jurelius.

Var det aktuellt med en sådan försäljning?

- Inte på den nivån som vi kände att det var värt det för. Att det skulle kunna innebära en förändring för oss.

Men det stoppade inte AIK från att höra sig för kring olika spelare. En av dem: IFK Norrköpings Jonathan Levi, har Peking och spelaren själv bekräftat. Jurelius vill dock inte säga någonting om yttern.

- Jag kommenterar egentligen inte andra spelare än AIK-spelare.

Flera utländska ligors transferfönster är öppna några veckor till. Tror du att det kan bli aktuellt för er att sälja någon spelare nu när ni inte kan ersätta själva?

- Vi får se vad som händer. Det är en situation vi alltid sitter i varje år. Vi får helt enkelt avvakta.

ANNONS

Hur har du som sportchef upplevt situationen med att ni behövt sälja först för att köpa?

- Lite frustrerande. Vi hade en plan för året och vissa delar har vi gått i mål med, men vissa har vi inte gjort det med.

- Men det är där vi är i dag och vi tycker att vi har ett bra fotbollslag, som just nu hackar lite.

Med tanke på det ekonomiska förhållningssättet, blev Vincent Thill (AIK:s senaste nyförvärv) en fördelaktig affär för er?

- Där vi stod så tycker vi att vi fick in en bra spelare som kan bidra till oss, förklarar Henrik Jurelius.

AIK spelade 2-2 mot IFK Värnamo under söndagen och har fem poäng upp till allsvenska ettan Djurgården.