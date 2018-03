AIK lånar ut wingback - för att kunna ta in en mittback: "Obalans i truppen"

Först tvingades Nils-Eric Johansson avsluta sin karriär på grund av ett hjärtproblem. Sedan drabbades Jesper Nyholm av ett benbrott.

Efter de tunga smällarna för AIK så lånar klubben nu ut wingbacken Robert Taylor. I ett pressmeddelande skriver Gnaget att det beror på att man vill frigöra utrymme att stärka upp på mittbackspositionen.

- Vi har drabbats av en obalans i truppen och med den uppkomna situation tittar vi just nu på ett alternativ att ta in en mittback till. Parallellt med det sökandet så behöver vi skapa ekonomiskt utrymme för det behov vi fått och då behöver vi prioritera om och justera antalet spelare i konkurrens per position. Vår bedömning är att Robert Taylor kommer ingå i en sundare konkurrenssituation i Tromsö och med det nå en högre utveckling kortsiktigt, samtidigt som vi frigör medel för dom behov som uppstått hos oss, säger sportchefen Björn Wesström till klubbens hemsida.