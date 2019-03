AIK presenterar nyförvärv innan premiären - uppges vara isländsk anfallare

AIK är nära att presentera en ny spelare. Tidigare i veckan uppgav Expressen att Stockholmsklubben gett sig in i jakten och kan snuva Djurgården på en värvning av isländske anfallaren Kolbeinn Sigthorsson som uppgavs vara nära att skriva på för AIK.

Nu meddelar AIK, via föreningens Twitter-konto, att ett nyförvärv kan presenteras i morgon klockan 14.45 - 15 minuter innan premiären mot Östersunds FK på Friends Arena.

"Eventuellt även ett nyförvärv - på innerplan kl 14:45 - så länge hans flyg landar i tid, läkarundersökning får grönt ljus samt att bläck finns i pennorna...", skriver AIK.

Enligt Expressen är det just Sigthorsson som kommer att presenteras för klubben.

Sigthorsson är för tillfället klubblös efter att han bröt sitt kontrakt med franska Nantes. Anfallaren har också meriter från landslagsspel med Island. Hans facit i landslaget: 23 mål på 48 landskamper. Sigthorsson har även meriter från spel i bland annat Ajax och Galatasaray, men har under senaste åren haft skadeproblem.

AIK:s möte med Östersund sänds på C More Fotboll och streamat på C More.