Pettersson knyter näven efter petningarna: "Hjälper inte att sura"

Efter att ha varit given i Jens Askous startelva under cupspelet har Oscar Pettersson startat blott en av de sex matcher som IFK Göteborg har spelat i allsvenskan under våren.

När Pettersson återvände till Grimsta för att ställas mot sitt gamla lag BP fick IFK Göteborgs prestigevärvning inför säsongen återigen nöja sig med ett kortare inhopp.

- Vi är professionella fotbollsspelare. Ibland spelar man 90 i en match, ibland hoppar man in och i dag blev det den rollen. Det är något man får köpa och jobba vidare. Någon annan match startar man kanske, ibland hackar det lite och ibland går det full fart framåt, som det har gjort de senaste två åren, säger Oscar Pettersson efter matchen och fortsätter:

- Det är sällan en fotbollskarriär bara går spikrakt uppåt. Ibland hackar det lite, men det är i de stunderna som man visar vem man är som spelare och människa

Även om Pettersson förklarar att han vill spela varje match är han tydlig med att det inte går att ha några invändningar när laget vinner matcher med 3-0.

- I dag väljer de att spela på det här sättet. Det är min chef och min tränare, jag måste acceptera deras matchplan. Alla spelare vill spela, men i dag vinner vi med 3-0, så det finns inget att klaga på.

När Pettersson frågas kring anledningarna till vad det är som inte har stämt under den första tiden i Blåvitt har han sin syn på saken klar.

- Sättet som vi spelar på är annorlunda mot hur jag har spelat tidigare. Ibland tar det lite tid helt enkelt. Ibland går det fort, ibland klickar allt och ibland behöver man lite tid att hitta hur man kan få ut mest. Det är mycket nytt, det händer inte bara så, även om alla vill att det ska hända så, säger Oscar Pettersson och summerar:

- Jag är nöjd med min prestation i dag, det är det enda jag kan påverka. Det hjälper inte att sitta och sura på bänken eller något annat.

Mot BP spelade Oscar Pettersson 17 minuter. På de inledande sex allsvenska matcherna har det totalt blivit 132 minuter på plan för 24-åringen.