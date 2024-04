TV: Drömstarten räckte för IFK Göteborg – nollade BP på bortaplan

Efter segern mot Kalmar FF den 14 april hade IFK Göteborg endast mäktat med att spela in en poäng på de två efterföljande matcherna. Således var Jens Askous manskap tvingat att vinna måndagskvällens bortamöte med IF Brommapojkarna för att skapa någon form av andrum till den absoluta bottenstriden.

Inför matchen orsakade dock en avstängning på Arbnor Mucolli huvudbry för Askou, som valde att starta med nyförvärvet Paulos Abraham i hans ställe. Men att lagets klarast lysande stjärna saknades var inget som märktes i matchupptakten.

Redan i den femte minuten rullade IFK Göteborg nämligen upp BP-försvaret innan Gustav Svensson hittade fram med en delikat framspelning till Thomas Santos. Dansken tempoväxlade sedan i straffområdet innan han krutade in ledningsmålet över huvudet på Filip Sidklev och Blåvitts drömstart var ett faktum.

Men efter den tunga inledningen spelade BP upp sig och först fick Nikola Vasic ett drömläge när han nickade över i höjd med målområdes linjen. Därefter var Torbjørn Heggem oerhört nära att kvittera när han nådde högst på en hörna, men han fick se sig nekad av Sebastian Hausner som agerade räddande ängel vid mållinjen.

Lagen fortsatte sedan att skapa målchanser och i den första halvlekens absoluta slutskede skulle Nikola Vasic få ytterligare en chans med pannan.

Efter ett svepande Alexander Jensen-inlägg nådde BP-anfallaren högst i luftrummet. Vasic försökte styra nicken mot Elis Bishesaris bortre stolpe och lyckades återigen överlista Blåvitt-målvakten, men den här gången fick han se sig nekad av stolpen och IFK Göteborg-ledningen stod sig inför den andra halvleken.

- Vi får en jättebra början på matchen, vi får ett tidigt mål. Jag tycker att stundtals, framför allt i början, får vi spela runt, vi gör det bra, vi har tålamod, kommer upp med laget och gör det bra, förklarade Gustav Svensson för Discovery+ och fortsatte:

- Sen spricker vi lite och blir lite för stora och så slår de mycket inlägg. De flyttar upp mycket folk i boxen tidigt, då blir det lite räknefel. De har skapat alldeles för många chanser för att vi ska vara nöjda.

BP:s Nikola Vasic var självkritisk efter sina missade chanser i den första halvleken:

- Jag tycker att vi släpper in ett billigt mål ganska tidigt. En passning från mittback in i banan, får vända upp och göra mål. Sen tycker jag att vi tar över, vi skapar många lägen. Jag känner att jag behöver göra ett eller två mål där, jag får inte missa sådant, den måste gå in, konstaterade Vasic.

BP fortsatte att trycka ner IFK Göteborg i inledningen av den andra, men i stället för en utjämning var det IFK Göteborg som skulle få utdelning på nytt.

Först nådde Kolbeinn Thordarson först på ett inlägg. Filip Sidklev var snabbt nere och stoppade islänningens avslut, men på den efterföljande returen kunde Laurs Skjellerup raka in sitt första allsvenska mål i det tomma målet.

Efter målet fick IFK Göteborg ett välbehövligt andrum, vilket gjorde att gästerna kunde spela mer avslappnat och flytta fram positionerna. Detta gjorde att Blåvitt kunde hålla undan och i stället för en BP-forcering skulle Blåvitt se till att dryga ut sin ledning när Malick Junior Yalcouyé prickade in 3-0-målet med en välplacerad nick.

Målet skulle visa sig bli matchens sista och det innebär att IFK Göteborg säkrar säsongens andra allsvenska seger, vilket gör att laget nu drygar ut luckan till det negativa kvalstrecket.

- Det är väldigt skönt. Jag tycker att vi har blivit bättre och bättre, samtidigt som vi har haft några tuffa veckor och tryckt väldigt hårt på spelarna med grejer vi inte har varit nöjda med. Efter Norrköping-matchen tyckte jag att vi var bättre med vår identitet mot Häcken, men vi har inte fått belöning i form av seger, och det fick vi i dag, säger IFK-tränaren Jens Askou till Discovery+.

BP:s Ludvig Fritzson är besviken efteråt.

- Det är stor besvikelse. Tungt med 0-3 på hemmaplan. Det är inte bra, säger han till Discovery+.



- De fick ett tidigt mål, så vi fick uppförsbacke. De fick sedan kontra lite för mycket på oss. Vi får titta på matchen och se vad vi kan göra bättre.

Startelvor:

IF Brommapojkarna: Sidklev – Abrahamsson, Barslund, Heggem, Jensen, Calisir, Fritzson, Christensen- Örqvist - Timossi Andersson, Vasic.

IFK Göteborg: Bishesari - Ohlsson, Svensson, Hausner, Trondsen - Yalcouyé, Pyndt, Thordarson - Santos, Skjellerup, Abraham.