AIK-stjärna har varit med om liknande guldstrid tidigare: "Försöker sprida trygghet"

När AIK fick med sig 1-1 hemma mot Malmö FF under måndagen satt forwarden Tarik Elyounoussi på läktaren. Norrmannen var avstängd.

- Jag var mer nervös och spänd i kroppen än om jag spelar själv, säger han.

Nu är han därför ännu mer sugen på spel mot Östersund under torsdagen.

- Absolut. När man inte får spela får man ju inte hjälpa laget, man vill vara där när det händer.

30-åringen tror att den sena kvitteringen mot MFF kan ge AIK en skjuts in i mötet med ÖFK.

- Det ger en riktig boost. Det kan vi använda i matcherna som kommer nu. Det behövs, så att vi inte tänker: "Shit" och att det blir nerver inblandat. Jag tror de fanns där lite i början av matchen mot Malmö, det såg så ut. Vi var inte riktigt på, och det är viktigt.

Om Östersund säger han:

- Jag tror att de kan passa oss bra. Det är ju ett spelande lag och jag har hört att det är en stor plan där. Vi är bra på att ligga rätt och jag tror att det kan uppstå bra kontringsmöjligheter för oss.

Märks det i gruppen att det börjar dra ihop sig?

- Jag vet inte hur det är med de andra men jag har varit med om det här tidigare. Det är nu det är bra att ha den erfarenheten som jag har. Jag är lugn, jag är jättelugn. Jag tror att det är tack vare att jag upplevt mycket och jag var i en lite liknande situation med Olympiakos (2016/2017). I slutet av säsongen ledde vi serien med typ 13 poäng, men sen krympte avståndet till sju poäng och sen blev det fyra poäng eller så. Det blev en stressituation, plus att tränaren sparken. Det var lite likt det som händer nu. Vi klarade av det och det är viktigt att ta med sig den typen av erfarenheter och att jag kanske kan sprida mina tankar till resten av laget, till grabbarna som inte varit med om den här typen av situationer tidigare. Jag ska i alla fall göra mitt för att sprida trygghet.

Hur har det varit nu när Norrköping tagit in poäng på er?

- Vi kan ju inte tänka på vad de gör. Men det är ett bra lag och de förtjänar att vara där de är. De har gjort det bra. Vi har ju noterat att de tagit poäng men allt är upp till oss. Allt ligger i våra egna händer, det är en skön känsla. Jag ligger hellre etta och är jagad än att det är tvärtom.

Har du känslan av att ni klarar det här och vinner guld?

- Absolut.

- Jag är lugn och vet vad som ska till i de här situationerna. Jag är trygg i mig själv och när det gäller mina lagkamrater. Jag tror vi kommer ta det här. Vi gör det tillsammans med hela klubben, alla som jobbar här. Alla har suktat efter det här länge och vi jobbar ihop för att få till den där positiva energin in i matcherna. Den är viktig. Får vi till den så tror jag inte att det finns något som kan stoppa oss, avslutar Elyounoussi.

AIK leder allsvenskan med tre omgångar kvar att spela. Laget har fyra poäng ner till tvåan IFK Norrköping.

AIK möter Östersund under torsdagen. Matchen sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningen startar klockan 18.30.