AIK vilar Lundström - Sigthorsson ger klartecken för 45 minuter

Inför AIK:s omstart av allsvenskan mot IFK Norrköping under tisdagen har lagets tränare Rikard Norling positiva besked.

- Alla i hela truppen finns faktiskt tillgängliga för uttagning, bortsett Nicolas (Stefanelli, forward som kommit tillbaka från lån) som inte är spelklar (och långtidsskadade Jesper Nyholm och Joel Ekstrand), säger Norling.

Men Robert Lundström som i dagarna gjorde comeback för AIK, i en träningsmatch mot Häcken, efter att ha varit borta från spel i 14 månader på grund av en korsbandsskada är inte med i truppen mot Peking. Rikard Norling vill gå långsamt fram med högerbacken, trots att Daniel Sundgren försvinner till grekiska Aris den 18 juli.

- Jag har en väldigt försiktig approach till honom. Innan han blev skadad så var han en av våra bästa spelare och gjorde stor skillnad för effekten. Det vet jag. Men jag vet också att han har varit borta i ett år, precis kommit tillbaka och att det är lätt att tänka nu när Daniel försvinner om någon månad att han (Lundström) ska vara klar. Men jag vill inte ha det så. Jag stressar inte på honom på det sättet. Vi har Heradi (Rashidi) som också är ett väldigt bra alternativ. Vi får se. Men jag kommer vara lite mer försiktig med honom, säger Norling.

Även norrmannen Daniel Granli ses som ett alternativ på den högra ytterbackspositionen.

- Absolut, det är en möjlighet. Han är väl egentligen en hybridvariant mellan en mitt- och ytterback.

Forwarden Kolbeinn Sigthorsson, som AIK värvade in inför säsongen och som fått nöja sig med två inhopp i allsvenskan efter att ha haft skadeproblem de senaste åren, har under uppehållet fått två halvtimmesinhopp i EM-kvalet för Island. Dessutom hoppade han in i paus i AIK:s träningsmatch mot Häcken.

- Det var bra att han fick åka dit (till landslaget). För han hade inte mått bra av att vara ledig. Han fick träna och framför allt vara i händerna på en väldigt bra organisation, med bra fingrar i den medicinska staben som kan hjälpa honom med behandlingar och fysträningen. Jag har haft en bra dialog med Erik (Hamrén, Islands förbundskapten). Så jag tror det var optimalt för Kolbeinn, säger Norling.

Islänningen själv menar att han hela tiden tar steg när det gäller formen.

- Det känns bra. Den skulle kunna vara bättre, för jag har inte spelat någon hel match än. Men det är en process. Det handlar om att jag ska få spela mer och mer. Självklart är det svårt att låta mig få speltid när laget går bra och vinner, men jag ska ta vara på minuterna jag får och tiden talar för mig, säger Sigthorsson.

Är du redo att spela en hel match nu?

- Det känns som att jag är redo för typ 45 minuter. Kanske en timme.

Hur är det med touchen och tajmingen och så vidare?

- Det kommer mer och mer. Det känns som att det blir bättre för varje vecka som går. Jag är positiv.

Efter matchen mot Norrköping väntar serieledaren Malmö FF på söndag för AIK.

- Det är verkligen viktiga matcher. Malmö är sex poäng före oss (med en match mer spelad) och vi behöver minska gapet. Vi behöver vinna våra matcher. Det här blir viktiga matcher för att vara med där uppe och för att sätta press på Malmö, säger Sigthorsson.

AIK:s trupp: Daniel Granli, Per Karlsson, Panajotis Dimitriadis, Sebastian Larsson, Enoch Kofi Adu, Rasmus Lindkvist. Chinedu Obasi, Karol Mets, Anton Salétros, Bilal Hussein, Saku Ylätupa, Tarik Elyounoussi, Daniel Sundgren, Budimir Janošević, Jack Lahne, Kolbeinn Sigþórsson, Oscar Linnér, Henok Goitom.

AIK-IFK Norrköping sänds på C More Fotboll och kan streamas på cmore.se. Sändningsstart: 18.30 under tisdagen.