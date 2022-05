AIK:s glädjebesked - Guidetti ansluter tidigare: "Väldigt mån om att komma igång"

På torsdagen blev det klart att John Guidetti är klar för AIK och att kontraktet börjar gälla den 15 juli. Men nu berättar sportchef Henrik Jurelius att anfallaren ansluter till klubben mer än en månad innan avtalet börjar gälla. Allt för att försöka vara så redo som möjligt i den första tävlingsmatchen, eftersom Guidetti inte har spelat så mycket i Spanien. Det gör att AIK tror att Guidetti kommer att kunna leverera direkt.

- Han har tränat kontinuerligt och varit skadefri med en La Liga-klubb under lång tid, och bara det i intensitet är ett steg upp från allsvenskan. Så där är vi positiva. All respekt för att han saknar matchträningen, och det är ju det sista avgörande. Men vi kommer nu att få möjlighet att få in honom tidigare i vår verksamhet, och det var de sista detaljerna i förhandlingen med Alaves, att han fick ingå i vår verksamhet tidigare, under den semesterperiod han egentligen ska ha. Men han är väldigt mån om att komma igång här och för att förbereda sig att vara så nära max som han kan vara den 17 juli då det är första tävlingsmatchen. Vi hoppas att han är här i uppstarten den 7 juni. Då är det nästan fem veckor som han får träna med oss innan match, säger Jurelius.

ANNONS

Sportchefen berättar att första kontakten togs förra sommaren, men att det då var orealistiskt att man skulle få anfallaren. Nästa kontakt togs i vintras och då åkte Jurelius ner till Spanien och kollade på några träningar.

- Han såg bra ut. Han gjorde mål, säger han.

Varför har han spelat så lite?

- Han får svara på det själv när han kommer. Men det har nog varit en del olika saker. Det har bland annat varit många olika tränare i laget.

Ni försökte in i det sista i vinterfönstret - varför blev det inget?

- Vi hade en dialog med Alaves, men det är svårt att säga att det var en bra dialog. Men det tog oss hela tiden framåt, fram till sista dagen.

Ni ville ha honom, han ville till er och Alaves ville inte spela honom - varför blev det ingen övergång?

- Jag vet faktiskt inte. Jag hade ju agerat på ett annat sätt om jag hade varit sportchef i Alaves. Men jag vet inte varför.

ANNONS

Hade det något med det ekonomiska att göra?

- Där var det två parter som var väldigt benägna att få till det. Vi och även John ville verkligen lösa det. Han visade en stor vilja att få till en lösning där och då med en lösning som hade varit bra för Alaves. Jag har försökt att få in logiken i varför klubben inte ville släppa honom, men det går inte. Jag upplevde det som att det var den bästa lösningen för alla tre parter.

Var det taskigt gjort av Alaves?

- Ja, John hamnade helt klart i kläm.

AIK-spelarna är glada över att få John Guidetti som lagkamrat efter sommaruppehållet. Och man tror, precis som Jurelius, att et kommer att bli leverans direkt.

- Jag är jätteglad. Det har varit fram och tillbaka länge nu. Man hade hoppats att det skulle bli av innan, men bättre sent än aldrig. Vi alla som känner John vet vad han kan bidra med både på och utanför plan. Vi är jätteglada, säger Nabil Bahoui.

ANNONS

Hur bra tror du han kommer vara direkt med tanke att han inte har spelat så mycket?

- Jag är inte så orolig fotbollsmässigt. Det är mer att han ska komma in i rytmen i spelet och när man är utomlands är det inte så mycket konstgräs, men det är det här. Det är mer sådana saker som man kanske ska ha överseende med. Men fotbollsspelaren John är jag inte alls orolig för.

- Han kan göra hur många mål som helst. Det är upp till oss hur många mål han ska göra. Det är vi andra som måste sätta honom i bra lägen.

Sebastian Larsson berättar att han under den senaste tiden har hört av sig till Guidetti och pushat på för en övergång.

- Ja, men det gör man väl på sitt sätt och till en viss gräns, man vet när spelaren i sig ska få sköta sina saker. Men absolut att jag under tiden har meddelat John precis hur mycket jag vill att han ska ansluta, och det är det nog fler i truppen som har gjort, säger Larsson och fortsätter:

ANNONS

- Det är väldigt roligt. Först och främst är det en väldigt duktig spelare som kommer, en kille som jag känner väl sedan många år i landslaget. Han är en väldigt duktig spelare och framför allt en väldigt bra person som kommer att komma in med mycket energi och glädje. Och inte minst hans kvaliteter på plan. Jag är säker på att det blir ett lyft för oss som lag och också för supportrarna.

Hur bra tror du att han kommer vara direkt?

- Jag tror att han kommer vara bra direkt, för jag vet vilka kvaliteter han har. Han är i den åldern där hanns kvaliteter inte försvinner och jag tror att det kommer vara en väldigt hungrig John som kommer hem och som vill visa.