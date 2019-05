AIK:s nyförvärv taggad på debut: "Känner mig som en liten pojke igen"

Ladda ner Fotbollskanalens app via App Store.

SOLNA. Kolbeinn Sigthorsson kan göra debut för AIK under lördagen. Han är för första gången med i en allsvensk matchtrupp - och ser fram emot att få spela igen. - Det känns nästan som att jag är en liten pojke igen, säger islänningen till Fotbollskanalen.

Kolbeinn Sigthorsson skrev i slutet av mars på ett kontrakt som gör honom till en AIK-spelare fram till och med säsongen 2021. Den förre Ajax-, Galatasaray- och Nantes-spelaren, som varit skadedrabbad de senaste åren, har därefter jobbat hårt för att komma i form och bli fysiskt redo för att spela matcher igen.

Nu är tiden kommen. I alla fall bedöms islänningen vara redo för ett inhopp. Under fredagen berättade AIK-tränaren Rikard Norling för Fotbollskanalen att Sigthorsson är med i truppen till lördagens match mot AFC Eskilstuna.

Den 29-årige forwarden, som sänkte England i EM 2016, är väldigt glad över att han närmar sig sin AIK-debut.

- Jag ser verkligen fram emot att dra igång. Jag har förberett mig i en månad här nu och det har sett väldigt bra ut. Allt är som vi vill att det ska vara och vi har byggt upp mig på ett bra sätt. Jag känner mig stark och bättre för varje vecka. Vi känner alla att det är rätt läge för mig att vara en del av matchtruppen. Nu måste jag börja få minuter och vänja kroppen vid att spela matcher igen. Det är en del av min process, säger Sigthorsson.

Hur mycket speltid han kan tänkas få till en början vet inte islänningen själv.

- Det är upp till tränaren. Om han känner att han behöver använda mig så är jag redo. Men att starta en match nu skulle inte vara logiskt. Vi får ta det steg för steg.

Om sin flytt till "Gnaget" säger forwarden:

- Jag ville komma till AIK för de visade att de verkligen vill bygga upp mig igen till nivån jag vill vara på. Det var det viktiga för mig när jag valde att komma hit. Sen är det här mästaren i Sverige och vi ska spela i Europa. Det var väldigt intressant för mig att komma hit.

Hur långt ifrån är du att vara där du vill vara?

- Jag tror att jag behöver några månader på mig att hitta rätt rytm i matcherna och få upp matchformen. Jag behöver speltid för att känna den där ultimata känslan. Jag är inte där än men det här är en start för mig. Sakta men säkert ska vi ta steg framåt. Jag siktar på att vara fullt redo igen efter sommaruppehållet (i juni), då ska jag verkligen kunna slåss om en plats i startelvan.

- Jag vill verkligen prestera här och visa vad är jag kapabel till att göra.

Hur är dina första intryck av AIK?

- Väldigt bra, väldigt bra. Jag har verkligen njutit av tiden här hittills. Det är ett härligt gäng i laget. Så jag är verkligen sugen på att börja spela matcher igen. Det var längesen jag spelade.

- Det känns nästan som att jag är en liten pojk som precis ska få börja spela fotboll igen. Det är lite samma känsla, avslutar Sigthorsson.

En faktor som kan förbättra Sigthorssons chanser till speltid är att AIK-anfallaren Jack Lahne inte finns med i truppen mot AFC.

AIK-AFC Eskilstuna har avspark klockan 13.30 under lördagen.