Åklagaren bekräftar - meddelanden föll bort i Jansson-fallet: "Väldigt beklagligt"

- Jag som är åklagare sitter aldrig med råmaterialet och tittar, utan fick det bara presenterat för mig. Jag har varit med och tittat nu, och vi har gått igenom chattarna. Alla stämmer förutom den så vi kallar smileychatten. Där har meddelanden fallit bort och det är givetvis väldigt beklagligt att det har skett, säger kammaråklagaren Henrik Nordquist till Fotbollskanalen.

Hur kunde det bli så här?

- Det får man sätta sig ner och analysera hur det kunnat bli så, och säkerställa att det inte sker igen. Jag vill bara understryka att det ingen som medvetet och med illvilja gjort detta för att på något sätt smutskasta fotbollsspelaren. Hade man velat göra det så hade man kunnat göra det på ett betydligt mer lömskt sätt, så att säga.

Janssons ombud Max Ahlgren, på Fria Advokater, uttrycker i sin tur skarp kritik mot åklagaren.

- Det har bedrivits en förundersökning, och förundersökningens syfte är att utreda brott, och eventuellt då om man kommer så långt att man misstänker någon, att man då åtalar den för det eller de brott som åklagaren påstår begåtts. Inom ramen för den här förundersökningen har inte Pontus Jansson varit misstänkt. Det finns inga meddelanden, ingen kommunikation, ingenting som tyder på att Pontus Jansson har gjort sig skyldig till någon form av brott eller medverkan till brott. Han är heller inte hörd upplysningsvis, säger han till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Trots det väljer åklagaren att gå in med en förundersökning, där man tar in chattar och inte sekretessbelägger Pontus Janssons namn eller personuppgifter. Jag och min kollega kontaktade åklagaren innan han gick in med den här förundersökningen till tingsrätten och påtalade att Pontus Jansson inte är misstänkt, hörd, hörd upplysningsvis. Går du in med de här chattarna kommer det innebära att Pontus Jansson kommer lida men, då det blir en mediastorm.



- Åklagaren valde trots det att fatta det kontroversiella beslutet att gå in med förundersökningen utan att sekretessbelägga Pontus Jansson. Sedan höll åklagaren en presskonferens som till runt 75 procent handlade om Pontus Jansson, vilket jag finner är anmärkningsvärt, då han inte är misstänkt och än mindre åtalad för något. Varför håller man en presskonferens om en person som inte är föremål för den här förundersökningen? Obegripligt. - Efter det visar det sig nu att de här chattarna, som redovisats, är ofullständiga. Problemet är att de chattarna, som man har redovisat, ger ett för Pontus Jansson extremt ofördelaktigt intryck. Man får intrycket att Pontus Jansson är antisemit av de chattarna som åklagaren redovisat. Däremot framgår det av de riktiga original-chattarna, att så inte alls är fallet. Jag finner det synnerligen anmärkningsvärt hur åklagaren agerat i det här ärendet.

Sammanfattningsvis säger han följande om åklagarens agerande:

- Det är riktigt illa.

Ännu har Ahlgren och Jansson inte tagit ställning till hur de kan tänkas gå vidare.

- Pontus Jansson mår givetvis inte bra i allt det här. Han är en fotbollsspelare och vill spela fotboll för sitt kära MFF. Det är det han vill återvända till så fort som möjligt. Vi har inte tagit ställning tillsammans med klienten om hur han ska gå vidare med det här. Det man kan göra är att JO-anmäla åklagaren. Det är det som finns.

Samtidigt tycker Ahlgren att en JO-anmälan bör övervägas.

- Utifrån min uppfattning är det här något som JO (Justitieombudsmannen) definitivt borde titta på. Åklagaren leder förundersökningen och åklagare i Sverige har väldigt stora befogenheter under en förundersökning. Vad det innebär i ett sådant här fall är att Pontus Jansson överhuvudtaget inte hade några möjligheter att på något sätt kunna stoppa att hans namn figurerar i den här förundersökningen. Det går inte stoppa, utan det är en fråga som åklagaren äger helt själv. Enda möjligheten att få saken prövad är efter det att skadan redan inträffat. Det är så det fungerar i Sverige.

Kommer du göra en JO-anmälan - även om Jansson inte vill det?

- Nej, det kommer jag inte. Jag företräder Pontus, och jag skulle inte göra något som klienten inte vill. Så fungerar klientlojalitet.

Men du kommer ta upp att JO-anmäla med Jansson?

- Jag kommer givetvis informera Pontus om min uppfattning utifrån vad som hänt.

Ahlgren tycker att åklagaren borde be Jansson om ursäkt.

- Jag kan tycka att det vore på sin plats från åklagaren att be Pontus om ursäkt. Det är inte en uppgift om en misstänkt eller åtalad person. Det är det som är grejen här. Åklagarens jobb är att bedriva förundersökning, vara förundersökningsledare och se till att brott utreds. Delge misstanke, och vid tillräcklig bevisning, åtala personer som begått brott. Åklagarens brott, enligt mitt förmenande, är inte att utsätta personer, som inte är misstänkta för brott, för det vi kallar men, att försätta dem i en sådan position.