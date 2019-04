Allsvensk debut senast – nu får Levi spela derby: "Hört att det är stort"

I måndags gjorde Elfsborgs Jonathan Levi allsvensk debut mot Hammarby. Yttern lämnade svensk fotboll år 2017 för spel i norska Rosenborg, innan dess hade han bara enbart spelat i division 1 och superettan.

- Det var speciellt, det är någonting man velat ända sedan man var liten - att spela i högstaligan i Sverige. Det var stort för mig. Det var några klassiska premiärnerver, det brukar väl vara så att allting inte sitter i första matchen, säger Levi till Fotbollskanalen.

I Elfsborg tog han omgående en startplats och krysset mot Bajen på hemmaplan var ett okej resultat, menar Levi.

- Det kändes positivt, vi fick ju bara en pinne. Men det känns ändå som vi gjorde det bra. En trea hade varit ännu bättre, säger han till Fotbollskanalen.

Den tidigare Öster- och Helsingborgspelare får nu uppleva hur det är att spela ett allsvenskt derby. Under lördagen ställs Elfsborg mot IFK Göteborg på bortaplan i ett hett möte.

- Det ska bli kul. Jag har hört att det är stort och att det varit tuffa resultat för Elfsborg på bortaplan de senaste åren. Det är inget som vi spelare tänker på eller känner av. Vi har en stark tro på det vi gör och jag tror vi kan ta tre poäng. Det ska bli väldigt kul att vara med i det här klassiska derbyt.

Levi fortsätter:

- Det blir också lite annorlunda att spela på Ullevi, men jag har hört att planen ska vara bra där. Det blir lite finlir från båda lagen, man kan inte skylla på förutsättningarna.

Under veckan har också Elfsborg förstärkt ytterligare på de offensiva positionerna genom att låna Kevin Kabran från IK Start. Därmed råder tuff konkurrens om anfallsplatserna då bland annat Pawel Cibicki, Per Frick och Simon Lundevall finns i laget sedan tidigare. Levi tycker att det är positivt med konkurrensen.

- Så sent som i dag (läs fredag) hade vi ett möte och Jimmy (Thelin, tränare) sa att ingen ska kunna slappna av. Vi är många kreativa där framme nu och gör du inte det du ska eller det som Jimmy vill får du inte spela nästa match. Det är så det ska vara. Vi är skickliga allihop och det gäller att prestera, avslutar 23-årigen.

Mötet mellan Elfsborg och IFK Göteborg sänds på C More Fotboll och cmore.se under söndagen. Sändningen startar 14.30. Matchstart 15.00.