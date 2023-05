Allsvensk fönsterflytt godkänd - Jansson spelklar i förtid: "Skitbra"

Tidigare har Fotbollskanalen kunnat berätta att det internationella fotbollsförbundet Fifa klubbat igenom en regelförändring som innebär att Sverige kommer kunna ha sitt transferfönster öppet i åtta veckor under vintern och åtta veckor under sommaren framöver, jämfört med tolv (vintern) plus fyra (sommaren) som varit fallet fram till nu.

Därför har förhoppningen från svenskt håll, på herrsidan, varit att klubbarna ska kunna värva spelare under åtta veckor redan i sommar - att transferfönstret utökas från att vara öppet mellan 20 juli och 16 augusti till att istället vara öppet mellan 7 juli och 31 augusti. Den förändringen är nu detaljer ifrån att spikas.

Svante Samuelsson, sportchef för ligaorganisationen Svensk Elitfotboll, förklarar för Fotbollskanalen att det enda som återstår innan allt är klart är att de nya datumen rent tekniskt ska registreras i Fifas system.

"Det borde lösa sig inom kort", skriver Samuelsson i ett sms.

Joakim Lindström på Svenska Fotbollförbundets övergångsavdelning, vilken sköter de praktiska bitarna i processen, bekräftar att förändringen snart är igenom.

- Vi har fått besked från Fifa om att de godkänner åtta veckor i sommar och vi räknar nu med att transferfönstret kommer öppna den 7 juli, säger Lindström.

När hoppas ni att det blir spikat?

- I dagarna.

Nyheten är ett glädjebesked för exempelvis Malmö FF. Nu kommer nämligen hemvändaren Pontus Jansson bli spelklar i förtid.

När de nya datumen bekräftas av Fifa kan MFF planera för en Jansson-comeback hemma mot Mjällby den 9 juli istället för i omgång 16 borta mot AIK. Dessutom kommer han vara tillgänglig för spel mot Djurgården den 17 juli.

- Det är skitbra, tycker jag. Det här gör det lättare för alla svenska klubbar. Nu är inte vi i ett Europakval men jag tycker att man ska lägga fönstret tidigare ändå, så att det nu skjuts fram är jättebra för allsvenskan generellt, säger MFF:s sportchef Daniel Andersson till Fotbollskanalen.

- Innan var det tre allsvenska omgångar där nyförvärv inte kunde spela vilket för produkten allsvenskan var märkligt.

Vad betyder det att "Ponne" får spela tidigare nu?

- Det är klart att vi vill ha honom tillgänglig så snabbt som möjligt, så det är skitbra. Men det ger oss också möjlighet att få andra nyförvärv spelklara, om vi skulle göra några sådana. Det känns jättebra för oss men också för allsvenskan som produkt. Tre matcher är ändå tio procent av allsvenskan där man inte får ha sina nyförvärv.

Kommer Jansson vara redo att spela mot Mjällby?



- Det tror jag nog. Men sen vet vi att det kan hända saker i stegringen. Han rehabiliterar nu och det går jättebra. I övrigt ser han fin ut och tar väl hand om sig.

På damsidan i Sverige valde man i år att utnyttja samtliga tolv veckor under vintern. Transferfönstret var öppet från den 9 januari till och med den 31 mars. I sommar är det sedan öppet från den 3 augusti till och med den 31 augusti.