Allsvensk storklubb indragen i agent-härva: "Finns inget positivt för oss i det här"

Den agent som just nu är häktad misstänkt för grova ekobrott har under de senaste åren tagit emot fem miljoner från en svensk A-landslagsspelare. Agenten har mellan 2015 och 2017 haft ekonomiska band till nio spelare, som alla har representerat samma allsvenska storklubb. - Finns inget positivt för oss som klubb att omgärdas av det här, säger klubbens ordförande till Fotbollskanalen.

Det var under tisdagen som Fotbollskanalen kunde avslöja att en av Sveriges mest framgångsrika agenter de senaste åren misstänks för ekobrott. Under onsdagen uttalade sig Ekobrottsmyndigheten om ärendet, via Twitter.

"Den 21 maj greps en person med anknytning till spelaragentssfären inom fotboll av personal från EBM i Göteborg. I fredags häktades personen av Göteborgs tingsrätt på sannolika skäl misstänkt för grova skattebrott, grova bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt. EBM håller för närvarande förhör med ett större antal vittnen och beslag som gjorts vid tillslaget analyseras för att säkra bevisning. Då förundersökningen är inne i ett känsligt läge kan inga ytterligare detaljer om utredningen ges i nuläget", skrev Ekobrottsmyndigheten.

Fotbollskanalen har tagit del av protokollet som rör häktningsförhandlingen i ärendet och i det framgår det att agenten förnekar brott. Han är på sannolika skäl misstänkt för ha begått en rad olika brott sedan 2015. Mannen häktades eftersom det enligt tingsrätten finns risk för att han annars kan "undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning" och dessutom fortsätta "sin brottsliga verksamhet".

I oktober 2017 granskade Fotbollskanalen och Kalla fakta agenter i programmet Fotbollssyndikatet, som handlade om ett hemligt agentnätverk som på olika sätt vill styra svensk fotboll. En av agenterna i nätverket, som i programmet benämndes som "Micke" (han heter egentligen någonting annat), är den nu brottsmisstänkte mannen.

Agenten har utretts av Skatteverket som i december förra året fattade beslut om att mannen skulle betala in 6,8 miljoner i skatter och avgifter innan den 28 januari 2019. I handlingar från myndigheten står det att agenten utretts av Skatteverket eftersom han hade "låga eller inga redovisade inkomster under åren 2015-2017" trots att det finns kontrolluppgifter från banker som visar att mannen tagit emot pengar från utlandet utan att deklarera för dem.

Utredningen visar att agenten "utöver lämnade kontrolluppgifter" tagit emot insättningar på 17,4 miljoner kronor på ett av sina bankkonton. 8,3 miljoner av den summan har "professionella fotbollsspelare" stått för, enligt Skatteverket. På ett annat bankkonto har agenten tagit emot 1,25 miljoner.

"Av detta belopp är 400 000 kr insatt från en professionell fotbollsspelares svenska bankkonto", skriver Skatteverket.

Totalt har agenten tagit emot 8,7 miljoner kronor från sju olika fotbollspelare. Dessutom har han själv gjort utbetalningar till spelare och sammanlagt har det förts pengar mellan agentens och nio olika spelares bankkonton. Något annat som de nio spelarna har gemensamt är att samtliga har representerat samma allsvenska storklubb någon gång under sin karriär.

En svensk A-landslagsspelare, som kallas för "spelare A" av Skatteverket, har enligt myndigheten fört över omkring fem miljoner kronor (utspritt på över 50 transaktioner) till agentens bankkonto under åren 2015-2017.

En allsvensk spelare som tidigare spelat utomlands ("spelare B") har under nämnda period fört över nästan 2,5 miljoner kronor till agenten. Även två tidigare allsvenska spelare ("spelare C" och "spelare D") har fört över stora pengar till agentens konto, närmare en miljon kronor respektive 200 000 kronor. Flera av de totalt nio spelarna har meriter från spel i olika svenska landslag.

I Skatteverkets utredning går det också att läsa att det på agentens kontoutdrag finns transaktioner "med personer som driver agentverksamhet och/eller agerar som fotbollsagenter. En av dem är Agent K".

"Agent K" är en annan agent som ingår i det nätverk som Kalla fakta och Fotbollskanalen rapporterade om under hösten 2017.

Vidare konstaterar Skatteverket att den misstänkte agenten samarbetar med den bosniske stjärnagenten Vladica "Vlado" Lemic.

I sin utredning refererar Skatteverket vid en rad tillfällen till de uppgifter som framkommit om den misstänkte agenten i Kalla fakta och hos Fotbollskanalen. Genom sitt ombud har den misstänkte agenten i ett yttrande till Skatteverket bestridit att han "erhållit ersättning för arbete eller tjänster som utgör inkomst". Han menar att Skatteverkets underlag bygger på "overifierade utredningshypoteser".

Agentens förklaring till varför han fått in så stora pengar på sina bankkonton? Han uppger att han "tillsammans med andra personer bedriver en väl känd och omfattande ideell verksamhet", att han "förknippas med omtanke och generositet" och "deltar i välgörenhetsorganisationer". I sitt yttrande till Skatteverket har agenten beskrivit att "de som bidrar genom sådana organisationer för att skapa möjligheter för andra, är personer som i egen kraft eller med hjälp av andra själva har lyckats ekonomiskt".

Agenten menar att han är vän med många "framstående fotbollsspelare och klubbledare utanför Sverige" och att han "erhållit gåvor och bidrag från många personer som lyckats inom svensk eller internationell fotboll" och att de pengarna används exempelvis "till kläder, skor, mat och resor till barn och ungdom". Vidare tycker agenten att den ideella verksamheten och "gåvorna" som han tagit emot inte ska klassas som "yrkesmässig verksamhet eller näringsverksamhet" och därför anser han att han inte behöver skatta för de berörda pengarna.

Vidare är agenten kritisk till Skatteverkets utredning och det faktum att myndigheten enligt honom valt att underbygga sitt beslut med "tvivelaktigt källmaterial" bestående av bland annat "artiklar och tveksamma källor".

Skatteverket skriver i sitt beslut att man inte kan se att agenten haft några transaktioner med någon ideell förening som "idkar välgörenhet" på det sätt agenten beskrivit. Hans synpunkter på utredningen har enligt Skatteverket inte påverkat myndighetens bedömning i ärendet. Enligt Skatteverket är det "mycket sannolikt" att en stor del av insättningarna från de berörda fotbollsspelarna rör sig om ersättning för det arbete som mannen utfört som "agent/rådgivare".

Fotbollskanalen har varit i kontakt med den allsvenska klubb som samtliga av de nio spelarna, som haft ekonomiska band till den berörda agenten, någon gång representerat. Agenten har under de senaste åren varit involverad i en rad affärer runt den allsvenska klubben. Klubbens ordförande säger:

- Det finns inget positivt för oss som klubb att omgärdas av den här typen av saker. Sen tycker jag att det är viktigt att poängtera att vi i Sverige har ett rättssystem och nu är det upp till polis och åklagare att sköta det här.

Fotbollskanalen har i dagarna sökt åklagaren och förundersökningsledaren Lars Lindman utan framgång.