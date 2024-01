Allsvenska arenor kan få nya namn - flera klubbar svarar: "Kommer sannolikt förlänga"

Tidigare i januari blev det klart att AIK:s och svenska herrlandslagets hemmaarena Friends Arena kommer att byta namn, den 12 juli i år, till Strawberry Arena, då Stockholm Live, som driver nationalarenan och äger namnrättigheten, har slutit ett avtal med hotellkedjan Strawberry.

AIK är samtidigt inte ensamt i allsvenskan om att ha en hemmaarena med ett företagsnamn, där arenans namn alltså kan komma att bytas ut någon gång i framtiden.

I dagsläget är det ytterligare sju allsvenska klubbar som har arenor med företagsnamn - BK Häcken (Bravida Arena), Djurgårdens IF (Tele2 Arena), Hammarby IF (Tele2 Arena), IFK Norrköping (Platinumcars Arena), Kalmar FF (Guldfågeln Arena), Malmö FF (Eleda Stadion) och Västerås SK (Hitachi Energy Arena). Övriga åtta klubbar har arenor med namn, som inte är kopplade till företag.

Fotbollskanalen har nu gått igenom hur långa namnavtalen är för alla arenor med företagsnamn i allsvenskan, och flera arenor skulle potentiellt kunna få nya namn under de närmaste åren.

Djurgårdens och Hammarbys hemmaborg Tele2 Arena invigdes under 2013, och drygt ett år innan stod det klart att arenan skulle heta just Tele2 Arena, vilket presenterades som ett tioårsavtal. Utifrån Fotbollskanalens uppgifter skulle därmed avtalet löpt ut.

Arenan ägs av Stockholms stad, via SGA Fastigheter, medan Stockholm Live, precis som med Friends Arena/Strawberry Arena, har ansvar för driften. Johan Mägi, kommersiell chef på Stockholm Live, vill däremot inte uttala sig om huruvida avtalet har löpt ut. Han hävdar att det finns ett gällande avtal.

- Vi diskuterar aldrig längden, storleken eller pengarna i de här avtalen, säger han till Fotbollskanalen.

Tele2-avtalet presenterades som ett tioårsavtal för över tio år sedan. Vad tänker du om det?

- Vi har ett avtal, arenan heter Tele2 Arena och vi har ett avtal med Tele2.

Har företag visat intresse för att bli namnpartner till Tele2 Arena?

- Ja, det har det. Precis som, med Friends, har det funnits ett stort intresse, och det beror på att man förstår styrkan i det, men också för att den typen av möjligheter inte dyker upp så ofta, då det är långa avtal, säger Mägi.

Den regerande svenska mästaren Malmö FF äger i sin tur sin hemmaarena Eleda Stadion, som tidigare även haft namnet Swedbank Stadion. MFF:s ordförande Anders Pålsson berättar att det nuvarande avtalet med Eleda är över 2024, samtidigt som det finns ett optionsår.

- Vi gjorde ett femårigt avtal, så det går ut 2024. Sedan finns det ett optionsår med i det, så sannolikt kommer det att förlängas i varje fall ett år, och sedan får vi se om det blir längre än så. Vi har diskussioner med Eleda om framtiden, men det handlar om en längre framtid än så, säger Pålsson till Fotbollskanalen.

Är det andra företag som uttryckt intresse för att bli namnpartner till Stadion?

- Det är löpande diskussioner med olika eventuella partners, men så som det ser ut nu, så är det i första hand med Eleda vi för diskussionen, då de är nuvarande partner och har uttalat intresse om att förlänga. Sedan får vi se hur länge. Det är alltså inget omedelbart skifte här, då de har avtal ett tag till och har uttryckt intresse för att utnyttja optionsåret. Så är läget.

Är det viktigt för er att behålla samma arenanamn över tid?

- Jag tror inte att man ska byta sådär jätteofta. Om man kan få kontinuitet i det varumärket är det bra. Sedan har vi naturligtvis diskussioner, och det kom i samband med exempelvis hedrandet av Bosse Larsson, att man skulle vilja använda det namnet i någon form, men det får man i sådana falla göra i matcher, som våra Europa-matcher, när det inte finns möjlighet att kanske då använda ett företagsnamn som Eleda. Men det får vi se. Det är en senare fråga.

När Pålsson tar upp Bosse Larsson syftar han på en motion som lämnats in till klubbens årsmöte. Två MFF-medlemmar har skrivit en motion om att arenans grundnamn ska vara ”Bosse Larsson Stadion” - som en hyllning till klubblegendaren - när det inte finns något aktivt namnavtal alternativt när det inte är tillåtet med ett företagsnamn på arenan, som vid matcher i Europa-spel.

- Vi tittar på den just nu och ser vad det innebär. Det är väl möjligt att vi får återkomma till det lite längre fram, säger Pålsson.

Häckens hemmaarena Bravida Arena har haft samma namn sedan invigningen 2015. Första namnavtalet skrevs på fem år, med en option om ytterligare fem år, och under 2020 aktiverades optionen för samma arenanamn över 2024. Häcken köpte i grunden namnrättigheten av Göteborgs stad (arenaägare via Higab), som en del av möjliggörandet av arenabygget för tio miljoner kronor för tio år, innan namnet alltså såldes vidare till Bravida.

Hisingen-klubbens klubbchef Marcus Jodin berättar att det finns gott hopp om nya avtal, som möjliggör att arenan fortsatt ska heta Bravida Arena framöver.

- Vi har goda ambitioner om att förlänga med alla parter, det vill säga att vi fortsätter inneha namnrättigheten och köper den från Göteborgs stad och att Bravida Arena fortsatt blir arenanamnet. Sedan är det fortsatt detaljer kvar innan vi är där, men det är vår utgångspunkt och målbild, säger Jodin till Fotbollskanalen.

Varför vill ni förlänga?

- Någonstans är det en gemensam syn, från Göteborgs stad och oss, att namnet är så pass etablerat, och har vi då möjlighet vill vi naturligtvis fortsätta om alla kommersiella värden är på rätt nivå. Vi utgår från att vi ska kunna mötas där. Det finns aldrig några garantier, men vår ambition och utgångspunkt är att arenan fortsatt ska heta Bravida Arena. Bollen ligger också lite hos Bravida att värdera, men utifrån signalerna vi får är de väldigt nöjda med räckvidden för namnet, vilket har visat väldigt fina siffror, säger han och fortsätter:

- Det har hänt mycket sedan första avtalet, då det spelade ett lag på arenan. Nu är det dam och herr, en Europa-arena och även svenska cupen-matcher för alla Göteborgslag. Räckvidden för avtalet är långt mycket bättre än när vi ingick i avtalet för tio år sedan. Jag vet också att det ligger i plan att uppdatera och bygga ut arenan till en fullskalig Uefa-arena. Det är saker som gör att vi tror att Bravida är angelägna om att ha kvar det här namnet.

Samtidigt ligger det mer pengar i potten i kommande avtal.

- Dels kommer staden vilja ha mer pengar än för tio år sedan (för namnrätten), och sedan handlar det om att titta på kommersiella värden totalt sett. Namnrätten är en del, men olika exponeringsdelar kring arenan och BK Häcken är också en del. Men vi kan definitivt utgå från att värdet har ökat markant, även om det handlar om att mötas. Det är lite för tidigt att säga exakt hur det ser ut.

Vad gäller KFF:s hemmaarena Guldfågeln Arena, som ägs av Kalmar kommun, gäller namnavtalet över 2024. Avtalet förlängdes senast under 2017 över ytterligare sju år.

KFF:s klubbchef David Måsegård berättar att det förs samtal med Guldfågeln, men vill inte uttala sig närmare om det kan bli en förlängning.

- Jag kan inte säga något kring det, mer än att det är klart att det pågår samtal. Det gör det. Sedan är det inget mer än så, men samtal pågår, säger han till Fotbollskanalen.

Kan det bli ett namnbyte till 2025?

- Jag kan inte säga något om det. Samtal pågår med befintlig leverantör och sedan får vi se hur det går. Det är för tidigt.

IFK Norrköping, som precis som MFF äger sin hemmaarena, har i sin tur namnavtal med Platinumcars för Platinumcars Arena över 2025. Pekings klubbchef Michael Sturehed vill inte diskutera om det är aktuellt med en förlängning med Platinumcars alternativt om det kan bli ett namnbyte i framtiden.

- Det är en affärsrelaterad fråga, och vi kommenterar aldrig pågående avtal. Vi är jättenöjda, och diskuterar inte det med media, men vi har avtal två år till, säger Sturehed till Fotbollskanalen.

Nykomlingen Västerås SK har avtal med Hitachi Energy för Hitachi Energy Arena. Det presenterades inför den gångna säsongen, och Hitachi Energys Sverige-vd:n Tobias Hansson berättade i maj i fjol, för VLT, att avtalet är över fem år med en option om ytterligare fem år.

- Vår tanke är långsiktighet här, inte det du berättade om att arenan har bytt namn ganska ofta. Vi tänker långsiktigt, sa Hansson till VLT då.

Två av flera allsvenska klubbar som håller till på en arena utan företagsnamn är Gais och IFK Göteborg, som delar på Gamla Ullevi i Göteborg. Frågan om att sälja arenanamnet är just nu inte på tapeten, enligt Henrik Jutbring, evenemangschef på kommunala Got event, som sköter driften på arenan, som ägs av Göteborgs stad via kommunala Higab.

- I Göteborg drivs arenorna i kommunal regi, de ägs och drivs kommunalt. Min bild är att politikerna bestämt sig för att inte sälja ut namnen för Ullevi, Scandinavium och Gamla Ullevi. Det är namn som hängt med väldigt länge och är en del av identiteten i Göteborg, ungefär som Poseidon och Avenyn. Man bedömer helt enkelt att de har kulturella, sociala och historiska värden, och att man inte vill sälja ut det, säger Jutbring till Fotbollskanalen och fortsätter:

- Det finns ingen pågående diskussion på tjänstemannanivå om det. Däremot kan du ställa frågan till politiken om det finns en diskussion, men jag tror inte det.

Anders Thulin, fastighetsförvaltare på Higab:

- Vad jag vet har det inte varit några som helst diskussioner kring att sälja rättigheterna för arenorna, Gamla Ullevi och Ullevi. Det kan hända att det ligger någon annanstans, men inte vad jag känner till. Jag hade garanterat hört det om det hade funnits sådana diskussioner, säger han till Fotbollskanalen.

Nyligen uttalade sig även politikern Daniel Bernmar (V), som är kommunalråd med ansvar för idrotts- och föreningsfrågor, för GP om att det inte finns en diskussion om att sälja ut arenanamnen på Gamla Ullevi, Ullevi och Scandinavium.

En annan allsvensk arena som står utan företagsnamn är Studenternas IP, där IK Sirius spelar allsvensk fotboll. Tidigare i januari uttalade sig Stefan Wittberg, affärsområdeschef arena management på kommunala bolaget Uppsala arenor och fastigheter, om att Studenternas kan få ett nytt namn i framtiden - om det dyker upp rätt anbud. I dagsläget är det däremot inte nära ett namnbyte.

- Vi ska inte stänga några dörrar. Får vi en förfrågan från en organisation eller företag så måste vi vikta det mot vad det ger i ekonomi. Det handlar då inte bara om rena intäkter utan framför allt hur man ska kunna generera de intäkterna till föreningslivet. Sponsorpengar för namnrättigheter ska man inte bara tro, tänka eller förakta att det går till bolag och vinst. Föreningslivet ska få en ”kickback”, men det blir en längre process med både styrelsebeslut och politiskt beslut i sådant fall, sa Wittberg till UNT.