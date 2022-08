Allsvenska panelen: "Inte en gång gnälldes det över spelschemat i Nederländerna"

VIKTOR ELM

Transferfönstret har precis stängt i allsvenskan. Var det något lag som fick till en sista minuten-värvning som du tror kan göra skillnad i höst?

Helsingborg har värvat tillräckligt för att kunna steppa upp och klara sig kvar. Gillar att de tar tillbaka Khalili och jag anser även att Faltsetas är en bra värvning. I mellanskiktet har Norrköping fått in både spelare och tränare med rutin och kvalitet. Förhoppningsvis kommer de in med det nödvändiga självförtroendet som kan göra skillnad och vända skutan. I toppen gör Häcken ett bra silly-fönster med kvalitetsspelare in i form av Sana och Gustafsson. Tappen av Leo Bengtsson och Berggren känns inte alls så tunga som de hade kunnat bli. Frågan vi nu bör ställa oss är om det försvinner spelare från något lag innan övriga Europa stänger sina fönster.

ANNONS

Tre lag kvalar i Europa de kommande dagarna. Hur tror du att det går för respektive - och hur viktiga är de här matcherna för klubben och svensk fotboll i stort?

När det gäller Europaspel är det alltid ovisst. Det räcker med att man har en dålig dag så kan det vara svårt att rädda upp det i matchen efter. Djurgården kommer att fortsätta sitt starka spel och tar sig relativt enkelt förbi APOEL som just nu är i försäsong. Djurgården har kunnat rotera vissa spelare och kommer ha en klar fördel av konstgräset på Tele2. AIK kommer att gå all in för att ta sig till gruppspel och med den erfarenhet och kvalitet truppen besitter tror jag att även AIK lyckas gå vidare. Det kommer bli tajt och det gäller verkligen att de presterar sin bästa fotboll. Det är nu Guidetti får visa att han är en anfallare att räkna med. Jag tror Malmö är för svaga just nu för att ta sig förbi ett turkiskt lag. Zalgiris imponerade inte men lyckades ändå slå ut ett segt Malmö. Jag hoppas verkligen att jag har fel och att Malmö visar att formkurvan är på uppåtgående.

ANNONS

På samma tema: Har Bosse Andersson någon poäng i sin kritik mot förbundet?

Jag förstår Bosse då man alltid ser till sitt lags bästa och jag förstår frustrationen om nu förbundet tycker det är så väldigt viktigt men ändå inte förenklar för de få lag vi har i europaspel. Men jag anser ändå att ett lag på den nivån ska klara att spela tre matcher på sju dagar. Spelarna klarar det fysiskt. Det är den mentala biten som i så fall kan spöka och att då i förväg gå ut och säga att det är jobbigt kommer bara förstärka hur jobbigt det kan bli. Matcher är det roligaste som finns så få fram det budskapet istället för att gnälla för mycket. Klubbar bör gilla läget. Inte en gång gnälldes det över spelscheman medan jag var i Nederländerna. Jo förresten, när ligamatcherna spelades för tidigt på söndagar. Det gick väl inte ihop med ölkulturen där riktigt

ANNONS

MARTIN PETERSSON

Transferfönstret har precis stängt i allsvenskan. Var det något lag som fick till en sista minuten-värvning som du tror kan göra skillnad i höst?

Tobias Sana kan ge Häcken spetsen som behövs för att gå hela vägen och ta hem Lennart Johanssons Pokal. Men känslan är även att Helsingborgs IF:s två deadline day-värvningar kan ge Skåne-laget ett väldigt välbehövligt lyft. Abdul Khalili har varit där förut och ger värdefull rutin. Håller han sig skadefri är det en klassförstärkning. Och dessutom blir det spännande att se vad Amar Muhsin, som sprutat in mål i superettan för AFC Eskilstuna, kan uträtta.

Tre lag kvalar i Europa de kommande dagarna. Hur tror du att det går för respektive - och hur viktiga är de här matcherna för klubben och svensk fotboll i stort?

Det känns som att det råder ett ovisst läge inför samtliga tre möten. Det är lite 50/50-vibbar över alla tre. Malmö ska väl i grunden kunna slå ut ett turkiskt mittengäng som Sivasspor i Europa League-playoff, men deras formkurva talar så klart emot. De har också redan säkrat Europa Conference League-gruppspel, så matcherna som väntar är viktigare för AIK och Djurgården. Dessutom är det just AIK och Djurgården som behöver ta sig vidare för att det faktiskt ska betyda något för svensk fotboll.

ANNONS

Fler lag än MFF måste ta sig till gruppspel om allsvenskan ska ta sig någon vart på rankningen. AIK "skriker" efter pengarna (gruppspel ger 30 miljoner) och för Djurgården, som sålt för stora summor de senaste åren, är ett Europa-gruppspel nästa steg i utvecklingen som klubb. Chanserna till avancemang? Ett formsvagt AIK kan få det tufft mot Slovacko även om det inte kan ses som annat än drömmotstånd så här långt in i kvalet. Ett formstarkt Djurgården lär kunna hävda sig även mot Apoel, som tappat i kvalitet de senaste åren. Jag tror Djurgården går vidare och att AIK får se sig besegrat.

På samma tema: Har Bosse Andersson någon poäng i sin kritik mot förbundet?

Det är svårt att ha en klar åsikt kring det enskilda fallet eftersom det är många parametrar som spelar in och alla sådana ärenden skiljer sig åt. Att matchen spelas på lördag kan ju tyckas vara en hyfsad mellanväg för att inte rodda till det allt för mycket och ska man gå långt i Europa krävs det att man klarar av tre matcher i veckan. Däremot har jag förståelse för att det skapas en frustation hos Djurgården och Bosse Andersson om det nu är så att de hela tiden får besked "uppifrån" inom svensk fotboll att det är så himla viktigt att klubbarna går till gruppspel i Europa men att det sedan finns en instans som avgör saken som inte tar någon större hänsyn till den aspekten. Det är inte första gången en klubbledare är irriterad över det här och på något sätt behöver det nog stakas ut en mer tydlig linje kring den här frågan inom svensk fotboll i stort, mer än att det flyttas några matcher kopplat till de tidiga kvalomgångarna inför säsongen. Uppenbarligen ser man olika på hur saken ska hanteras och den kommunikationsbristen borde vara relativt enkel att fixa till.

ANNONS

ANDRÈAS SUNDBERG

Transferfönstret har precis stängt i allsvenskan. Var det något lag som fick till en sista minuten-värvning som du tror kan göra skillnad i höst?

Tycker att Helsingborg gjorde ett bra försök för att hänga kvar. Abbe Khalili kan mycket väl bli viktig med sin erfarenhet och kvalitet. Sedan behövde laget en ny anfallare med tanke på stöket med Anthony van den Hurk, och där ska det bli spännande att se Amar Mushin som gjorde tolv mål och två assist på 18 matcher i superettan.

Och så ska det bli intressant att se om Daniel Bäckström kan få Tashreeq Matthews att blomma i Sirius.

Tre lag kvalar i Europa de kommande dagarna. Hur tror du att det går för respektive - och hur viktiga är de här matcherna för klubben och svensk fotboll i stort?

Alla tre har ett bra läge och jag tror att de går vidare. Malmö FF möter Sivasspor som kom tia i den turkiska ligan och som är här tack vare att de vann cupen.

ANNONS

Djurgården möter Apoel som slutade trea i Cypern och som på vägen hit slagit ut ett svagt lag från Kazakstan med sammanlagt 1-0 och ett svagt lag från Bulgarien med 2-0. Och det är ju inte dåligt för Djurgården att den cypriotiska ligan ännu inte har dragit igång.

AIK möter Slovacko som slutade fyra i den tjeckiska ligan, och som nu klev in i den tredje kvalrundan till Europa League men skickades ut direkt mot Fenerbache med 4-1.

Det är klart att det är oerhört viktigt för klubbarna att ta sig vidare. För AIK och Djurgården betyder ett avancemang minst 30 miljoner kronor. Ytterligare miljoner delas även ut för segrar och oavgjorda resultat i gruppen, även tv-pengar tillkommer. För MFF blir det ännu mer om man slår ut Sivasspor.

På samma tema: Har Bosse Andersson någon poäng i sin kritik mot förbundet?



ANNONS

Tycker att det borde ha gått att hitta en annan dag att lägga matchen mot Varberg. Men förutsätter att SvFF och tävlingskommittén gjorde allt för att försöka hitta en annan dag, för att ge ett svenskt lag bästa möjliga förutsättningar för att ta sig in i gruppspelet i Europa Conference League.