Allsvenska stjärnor kan missa flera matcher: "Vi ville spela så här"

Omgång 1:

11 april:

AIK - Degerfors IF

Halmstads BK - BK Häcken

IF Elfsborg - Djurgårdens IF

IFK Norrköping - IK Sirius

Kalmar FF - Östersunds FK

Malmö FF - Hammarby IF

Mjällby AIF - Varbergs BoIS

Örebro SK - IFK Göteborg

Omgång 2:

18 april:

BK Häcken - Malmö FF

Degerfors IF - Kalmar FF

Djurgårdens IF - IFK Norrköping

Hammarby IF - Mjällby AIF

IFK Göteborg - AIK

IK Sirius - Halmstads BK

Varbergs BoIS - IF Elfsborg

Östersunds FK - Örebro SK

Omgång 3:

25 april:

AIK - Hammarby IF

BK Häcken - IK Sirius

IF Elfsborg - Mjällby AIF

IFK Göteborg - Degerfors IF

IFK Norrköping - Halmstads BK

Kalmar FF - Örebro SK

Malmö FF - Östersunds FK

Varbergs BoIS - Djurgårdens IF

Omgång 4:

2 maj:

AIK - IF Elfsborg

Djurgårdens IF - Malmö FF

Halmstads BK - IFK Göteborg

Hammarby IF - BK Häcken

IK Sirius - Kalmar FF

Mjällby AIF - Degerfors IF

Örebro SK - IFK Norrköping

Östersunds FK - Varberg BoIS

Omgång 5:

9 maj:

Degerfors IF - Djurgårdens IF

Hammarby IF - IK Sirius

IF Elfsborg - Kalmar FF

IFK Göteborg - BK Häcken

IFK Norrköping - AIK

Malmö FF - Varbergs BoIS

Mjällby AIF - Östersunds FK

Örebro SK - Halmstads BK

Omgång 6:

13 maj:

AIK - Malmö FF

BK Häcken - Örebro SK

Djurgårdens IF - Östersunds FK

Halmstads BK - Mjällby AIF

IFK Norrköping - Degerfors IF

IK Sirius - IF Elfsborg

Kalmar FF - IFK Göteborg

Varbergs BoIS - Hammarby IF

Omgång 7:

16 maj:

Degerfors IF - Örebro SK

Hammarby IF - Djurgårdens IF

IF Elfsborg - Halmstads BK

IFK Göteborg - IK Sirius

Malmö FF - Kalmar FF

Mjällby AIF - BK Häcken

Varbergs BoIS - IFK Norrköping

Östersunds FK - AIK

Omgång 8:

23 maj:

AIK - Mjällby AIF

BK Häcken - Varbergs BoIS

Djurgårdens IF - IFK Göteborg

Halmstads BK - Degerfors IF

IF Elfsborg - IFK Norrköping

Kalmar FF - Hammarby IF

Örebro SK - Malmö FF

Östersunds FK - IK Sirius

Omgång 9:

4 juli:

BK Häcken - AIK

Degerfors IF - Östersunds FK

Djurgårdens IF - Örebro SK

Hammarby IF - Halmstads BK

IFK Göteborg - IF Elfsborg

IFK Norrköping - Malmö FF

IK Sirius - Mjällby AIF

Varbergs BoIS - Kalmar FF

Omgång 10:

11 juli:

AIK - Varbergs BoIS

Halmstads BK - Djurgårdens IF

Hammarby IF - Degerfors IF

IF Elfsborg - Örebro SK

Kalmar FF - BK Häcken

Malmö FF - IK Sirius

Mjällby AIF - IFK Norrköping

Östersunds FK - IFK Göteborg

Omgång 11:

18 juli:

AIK - Kalmar FF

Degerfors IF - Malmö FF

Djurgårdens IF - IK Sirius

Halmstads BK - Varbergs BoIS

IF Elfsborg - Östersunds FK

IFK Göteborg - Mjällby AIF

IFK Norrköping - BK Häcken

Örebro SK - Hammarby IF

Omgång 12:

25 juli:

BK Häcken - IF Elfsborg

Hammarby IF - IFK Norrköping

IK Sirius - Degerfors IF

Kalmar FF - Djurgårdens IF

Mjällby AIF - Malmö FF

Varbergs BoIS - IFK Göteborg

Örebro SK - AIK

Östersunds FK - Halmstads BK

Omgång 13:

1 augusti:

AIK - Halmstads BK

Degerfors IF - Varbergs BoIS

Djurgårdens IF - BK Häcken

IFK Göteborg - IFK Norrköping

IK Sirius - Örebro SK

Kalmar FF - Mjällby AIF

Malmö FF - IF Elfsborg

Östersunds FK - Hammarby IF

Omgång 14:

8 augusti:

BK Häcken - Östersunds FK

Djurgårdens IF - AIK

Halmstads BK - Malmö FF

IF Elfsborg - Degerfors IF

IFK Göteborg - Hammarby IF

IFK Norrköping - Kalmar FF

Varbergs BoIS - IK Sirius

Örebro SK - Mjällby AIF

Omgång 15:

15 augusti:

Degerfors IF - BK Häcken

Hammarby IF - IF Elfsborg

IK Sirius - AIK

Kalmar FF - Halmstads BK

Malmö FF - IFK Göteborg

Mjällby AIF - Djurgårdens IF

Varbergs BoIS - Örebro SK

Östersunds FK - IFK Norrköping

Omgång 16:

22 augusti:

AIK - BK Häcken

Djurgårdens IF - Mjällby AIF

Halmstads BK - IFK Norrköping

IF Elfsborg - Hammarby IF

IFK Göteborg - Varbergs BoIS

Malmö FF - Degerfors IF

Örebro SK - IK Sirius

Östersunds FK - Kalmar FF

Omgång 17:

29 augusti:

AIK - Örebro SK

BK Häcken - IFK Göteborg

Degerfors IF - Mjällby AIF

Hammarby IF - Malmö FF

IFK Norrköping - Östersunds FK

IK Sirius - Djurgårdens IF

Kalmar FF - IF Elfsborg

Varbergs BoIS - Halmstads BK

Omgång 18:

12 september:

Djurgårdens IF - Hammarby IF

IF Elfsborg - BK Häcken

IFK Göteborg - Halmstads BK

IK Sirius - Östersunds FK

Kalmar FF - Degerfors IF

Malmö FF - IFK Norrköping

Mjällby AIK - AIK

Örebro SK - Varbergs BoIS

Omgång 19:

19 september:

AIK - IFK Göteborg

BK Häcken - Mjällby AIF

Degerfors IF - IK Sirius

Halmstads BK - Kalmar FF

Hammarby IF - Varbergs BoIS

IFK Norrköping - Örebro SK

Malmö FF - Djurgårdens IF

Östersunds FK - IF Elfsborg

Omgång 20:

23 september:

Djurgårdens IF - Degerfors IF

Hammarby IF - IFK Göteborg

IF Elfsborg - Malmö FF

IK Sirius - IFK Norrköping

Kalmar FF - AIK

Mjällby AIF - Halmstads BK

Varbergs BoIS - BK Häcken

Örebro SK - Östersunds FK

Omgång 21:

26 september:

BK Häcken - Hammarby IF

Degerfors IF - AIK

Halmstads BK - IK Sirius

IFK Göteborg - Kalmar FF

IFK Norrköping - Varbergs BoIS

Malmö FF - Örebro SK

Mjällby AIF - IF Elfsborg

Östersunds FK - Djurgårdens IF

Omgång 22:

3 oktober:

AIK - Djurgårdens IF

Halmstads BK - Östersunds FK

IF Elfsborg - IFK Göteborg

IFK Norrköping - Hammarby IF

Kalmar FF - IK Sirius

Malmö FF - Mjällby AIF

Varbergs BoIS - Degerfors IF

Örebro SK - BK Häcken

Omgång 23:

17 oktober:

BK Häcken - IFK Norrköping

Degerfors IF - Halmstads BK

Djurgårdens IF - IF Elfsborg

Hammarby IF - AIK

IFK Göteborg - Örebro SK

IK Sirius - Varbergs BoIS

Mjällby AIF - Kalmar FF

Östersunds FK - Malmö FF

Omgång 24:

24 oktober:

AIK - IFK Norrköping

BK Häcken - Halmstads BK

Djurgårdens IF - Kalmar FF

Hammarby IF - Östersunds FK

IF Elfsborg - IK Sirius

Mjällby AIF - IFK Göteborg

Varbergs BoIS - Malmö FF

Örebro SK - Degerfors IF

Omgång 25:

28 oktober:

Degerfors IF - IF Elfsborg

Halmstads BK - Örebro SK

IFK Göteborg - Djurgårdens IF

IFK Norrköping - Mjällby AIF

IK Sirius - Hammarby IF

Kalmar FF - Varbergs BoIS

Malmö FF - AIK

Östersunds FK - BK Häcken

Omgång 26:

31 oktober:

BK Häcken - Kalmar FF

Degerfors IF - IFK Göteborg

Halmstads BK - AIK

IFK Norrköping - IF Elfsborg

IK Sirius - Malmö FF

Mjällby AIF - Hammarby IF

Varbergs BoIS - Östersunds FK

Örebro SK - Djurgårdens IF

Omgång 27:

7 november:

AIK - Östersunds FK

BK Häcken - Degerfors IF

Djurgårdens IF - Halmstads BK

Hammarby IF - Örebro SK

IF Elfsborg - Varbergs BoIS

IFK Göteborg - Malmö FF

Kalmar FF - IFK Norrköping

Mjällby AIF - IK Sirius

Omgång 28:

21 november:

Degerfors IF - Hammarby IF

Halmstads BK - IF Elfsborg

IFK Norrköping - Djurgårdens IF

IK Sirius - IFK Göteborg

Malmö FF - BK Häcken

Varbergs BoIS - AIK

Örebro SK - Kalmar FF

Östersunds FK - Mjällby AIF

Omgång 29:

28 november:

Degerfors IF - IFK Norrköping

Djurgårdens IF - Varbergs BoIS

Halmstads BK - Hammarby IF

IF Elfsborg - AIK

IFK Göteborg - Östersunds FK

IK Sirius - BK Häcken

Kalmar FF - Malmö FF

Mjällby AIF - Örebro SK

Omgång 30:

5 december:

AIK - IK Sirius

BK Häcken - Djurgårdens IF

Hammarby IF - Kalmar FF

IFK Norrköping - IFK Göteborg

Malmö FF - Halmstads BK

Varbergs BoIS - Mjällby AIF

Örebro SK - IF Elfsborg

Östersunds FK - Degerfors IF

Källa: Svensk Elitfotboll