Allsvenskan och Superettan tillbaka på C More – Telia köper streamingrättigheter av Discovery

Nu är det klart att Allsvenskan och Superettan återvänder till C More, då Telia och C More har ingått ett avtal om streamingrättigheterna med Warner Bros. Discovery. Från och med i helgen den 20-21 augusti kan Discoverys sändningar från Allsvenskan och Superettan streamas på Telia och C More.

- Det här innebär att vi kan erbjuda våra kunder det absolut starkaste utbudet på marknaden. Vi samlar Sveriges bästa rättigheter i ett paket med Allsvenskan och SHL, kryddat med internationella ligor och kronjuvelen UEFA Champions League, på ett och samma ställe bara hos Telia. Det ska vara enkelt, man ska aldrig behöva leta efter innehåll, säger Henrik Lönnevi, Chef för Telias konsumentaffär i ett pressmeddelande.

Utöver Allsvenskan och Superettan har Telia och C More fotbollsrättigheter som bland annat UEFA Champions League, Serie A, La Liga, Svenska Cupen och portugisiska Liga Bwin. I november och december sänds även herrarnas fotbolls-VM på TV4 och C More.

Allsvenskan och Superettan i fotboll kan streamas på Telia och C More från och med lördag 20 augusti.