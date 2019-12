Alm ser kåranda och rädsla bland allsvenska domare – basen svarar: ”Jag förstår inte hur han ens kan säga så”

Den allsvenska säsongen 2019 var säsongen då, kanske mer än någonsin, domarna var i fokus. Nivån på rättskiparna ifrågasattes otaliga gånger under säsongen av spelare och tränare, och i sociala medier har tonen ofta varit hård och ibland övergått i hot och hat.

Häckens tränare Andreas Alm är en av de som haft sin duster med domarkåren. 46-åringen har berättat om hur han brukar maila domarna med synpunkter och efter förlusten mot AIK under hösten konstaterade han bittert för C More; ”Vi kan slå AIK, men vi kan inte slå AIK och domarna”.

Under december har Alm krönikerat på Häckens hemsida, och häromdagen fokuserade han på domarkåren. Tränaren tar upp ett exempel på en konversation med en domare som han menar ” bekräftade min och klubbens övertygelse och tes om att BK Häcken får domslut emot sig mot storklubbar.”

Alm skriver vidare att det finns en hot- och hatbild och att det finns en rädsla.

”Jag tror ingen allsvensk domare dömer fel eller orättvist medvetet, jag tror att det utöver publiktryck på arenan finns en risk att domare dömer till lags fördel i rädsla för kritikstormar och eskalerat hat. I ögonblicksbeslut är det omedvetet, men mellan matcher är rädslan aldrig längre än ett sms eller en tweet ifrån domarkåren.”

Fotbollskanalen kontaktade SvFF:s domarchef Stefan Johannesson, som tagit del av Alms krönika. Han delar inte bilden av att eventuella hot och hat påverkar domarnas beslut.

- Nej, inte när du är på planen. Det är ingen som tänker på vad som kan hända och inte hända. Och det spelar ingen roll, om du inte tar beslutet så blir det ju samma effekt för att du inte tar beslutet. Det förstår jag inte alls. Tar du beslutet så får du en effekt utifrån det, tar du inte beslutet så får du samma effekt ändå. Så den rädslan finns ju inte på planen, då skulle du inte kunna hålla på och döma. Då skulle vi vara odugliga allihopa, om vi skulle springa runt och tänka på vad som skulle kunna hända, säger Johannesson till Fotbollskanalen.

Håller med om bilden som han målar upp med den hot- och hatbild som han menar finns mot allsvenska domare?

- Jag vet inte vad han har för belägg att säga så. Det är klart att det finns hot och hat, likväl som det finns hot mot spelare och tränare. Så absolut, det är en verklighet vi lever i och det som han påpekar i sin krönika är ju viktigt att tänka på. Och det säger han själv, det är viktigt att tänka på hur tränare uppträder, det är viktigt vad föreningen har för policy utåt, hur spelare uppträder och hur vi domare uppträder. Vi har ett gemensamt ansvar för att vi inte ska få någon annan att säga ’titta det där är acceptabelt, då kan vi göra så här’. Men det tycker jag att han beskriver bra, ’jag har ett ansvar som tränare, ja’. Det har jag som domare också, och spelare och hela föreningarna.

Andreas Alm menar i sin krönika också att han via den hot- och hatbild som han upplever finns mot domare fått ett nytt perspektiv på sitt eget ansvar.

”Det ger perspektiv som tränare, att elitdomarna lever med rädslan, det gör att jag känner ett större ansvar som ledare, men jag sa också till domaren att det finns två led mellan mig och deras rädsla för hot mot sig och sin familj: det första är media, det andra de som hotar. Jag bär mitt ansvar men aldrig medias eller de kriminellas.”

Stefan Johannesson anser att tränare har ett stort ansvar och måste ta det för att för att skapa en hållbar situation.

- Jag tycker absolut att de ska ta ansvar för det. Jag tycker att de har ett ansvar att förmedla det. Det kan man förmedla till domare och prata om öga mot öga i så fall. För ni journalister vill ju ha rubriker. Om han säger så blir det en vedertagen sanning för många som läser detta. Och särskilt om du är i en klubb så tycker ju alla att så är det. Då blir det en sanning som kanske inte stämmer. Men absolut har de ett ansvar för vad de säger och inte säger. Sedan är det inte sagt att vi inte ska ha kritik. Herregud, vi ska visst ha kritik när vi förtjänar det. Det har ingenting med det att göra. Men man måste passa sig lite för vad man säger och vilka ord man använder. Det är lätt att det blir riktat mot en person istället för mot ett uttryck.

Är det något som ni jobbar med, att prata om hot- och hatbilden och hur man ska hantera den?

- Vi har en jättebra organisation för hur vi hanterar uppkomna situationer, men det är ingenting som vi jobbar med på planen. Att ’tänk på det här’, det är orimligt. Vi kan ju inte springa och tänka på någonting som eventuellt ska hända utanför planen. Så det har liksom inget med det på planen att göra. Sedan kan ju jag inte stå och säga vad som gäller för varje individ, alla reagerar ju olika. Jag kan inte stå och tala för hur alla reagerar som människor, men vi jobbar definitivt utanför planen med hur vi ska förbereda och vilken hjälp vi ger när det uppkommer situationer. Men när vi är på planen, då är alla sig själv. Jag har svårt att se att någon allsvensk domare springer och tänker på konsekvenserna av ett beslut under en match. Man hinner inte tänka på det, det går så jäkla snabbt. Det har jag väldigt svårt att se.

Inte ens undermedvetet då som Andreas Alm hävdar?

- Men hur ska man veta det? Jag kan ju inte veta om det är undermedvetet, och det kan ju inte han veta heller. Jag förstår inte hur han ens kan säga så, att det sker undermedvetet. Det vet man ju inte…

- Det blir ju ett gissningstagande liksom. Jag är inte utbildad psykolog på något sätt, men allt jag kan säga är att olika människor reagerar olika på olika situationer. Om det så är en fotbollsmatch eller någonting annat så kommer det att bli väldigt individuellt. Men jag kan säga så mycket som att när vi dömer fotboll, och då pratar jag nog för alla där och då under matchen, så är det inget som gör att vi känner oss hotade eller skrämda där och då. Det är mer att man har en förberedelse för det efteråt, då kan det komma. Och där bearbetar vi ju och hjälper domaren om det uppstår hot och våld och sådant. Och då kan man ju tänka att den här domaren kanske ska vila ett tag för att det är så mycket som händer runtomkring honom. Där kan vi göra något, men under matchen har jag jättesvårt att se hur någon ska hinna tänka på det.

Andreas Alm har som tidigare nämnt mailat allsvenska domare många gånger under säsongen, och efterlyser och söker ofta en debatt. Det är något som Stefan Johannesson uppmuntrar och ser som utvecklande.

- Jag har själv pratat och mailat med Andreas Alm många gånger och han är ju väldigt duktig på att skriva också, jag tror till och med att han är journalistutbildad i grunden. Så många gånger skriver han så bra att jag har svårt att hänga med i alla tankebanor han har. Men absolut, jag tycker att det är jättenyttigt. Jag lär mig jättemycket varje gång jag pratar med honom eller någon annan tränare eller ledare. Och förhoppningsvis tvärtom, så får de vårt synsätt också. Så länge det är en dialog och man inte bara står och har en monolog med någon, och man känner att han inte lyssnar på vad jag säger. Men så länge det är en dialog så absolut, det är utvecklande för alla. Det tror jag att vi behöver också, vi behöver ha förståelse för varandra. Och när man får förståelse för varandras jobb, då kan man ju se det på ett annat sätt. Jag menar, jag kan ju se om en tränare som är jättepressad och kanske riskerar sitt jobb eller någonting. Det måste jag ta hänsyn till också som domare, sedan får man inte göra som man vill såklart. Man måste ha den gränsen själv. Men dialogen är jättebra, så länge det är just en dialog.

Alm avslutar sin krönika med att prata om en kåranda bland domarna, som han menar yttrar sig negativt genom en ”slutenhet och trångsynthet inför uppenbara brister och fel i domarnas och förbundets organisationskultur”.

- Jag tycker väl att det är lite konstigt. Det vet jag inte riktigt hur han kan veta det eller varför han skriver så. Det var väl det jag reagerade på, annars tycker jag att det var bra. Jag tycker om när han skriver så där. Man kan ifrågasätta, men man kan ifrågasätta på ett bra sätt. Och jag tycker att han gör det på ett bra sätt här, sedan är det vissa konstateranden som han gör som jag inte håller med om. Men herregud, man behöver inte hålla med varandra om allting. Då blir det inte så mycket utveckling framåt heller, om alla tycker lika, säger Johannesson.

Den här bilden som han har av en slutenhet och trångsynthet, är det någonting ni kan jobba på för att förändra?

- Absolut kan vi jobba med det. Men det är hans uppfattning, och jag har all respekt för att han har den uppfattningen eller den känslan. Jag kan inte säga att det är fel för då säger jag att hans känsla är fel, och det vet inte jag något om. Men min känsla är ju inte så, jag tycker att vi har en öppenhet. Jag svarar alltid i telefon när de ringer, jag försöker svara Andreas när han mailar mig - om det inte blir för många och för långa mail. Jag ser inte den trångsyntheten riktigt. Men återigen, om det är fler än Andreas som upplever det så har vi ju det. Då är det deras känsla och då kanske den är rätt, då kanske vi måste öppna oss ännu mer.

Men du upplever inte att den bilden är utbredd inom den allsvenska ”communityn”?

- Jag vet inte, men man hör ju ofta det där. Så det kanske är så att de upplever oss som slutna och att det inte är så transparent. Vi har ju aldrig tänkt att det inte ska vara det, men det kanske upplevs så. Och det är klart att i vissa fall så kanske det alltid kommer att vara det. Det är ju lite speciellt med domarrollen i sig, för alla grejer kommer ju inte ut. Men om det är Andreas och många andras, vilket jag inte vet om det är, uppfattning så får vi ta det och göra någonting för att det ska bli bättre.