Alms jättehyllning: "Spelar Friberg behöver de ingen tränare"

Redan innan matchstart drabbades Häcken av ett tungt bakslag. Vänsterbacken Martin Olsson, som är uttagen i Sveriges EM-trupp, slängde in handduken på uppvärmningen.

Och även matchinledningen skulle präglas av en tung skada. Den gången för Varberg. Lagkapten Jon Birkfelt landade snett vid en nickduell och såg ut att stuka foten. Han tvingades bryta och ersattes av Oliver Stanisic.

Efter 22 minuter växte uppförsbacken för Varberg. Luke Le Roux drog Häckens Benie Traore i tröjan, och förhindrade ett friläge. Domare Mohammed Al-Hakim tvakade in och slängde upp det röda kortet.

Bara minuter senare skulle samme Traore ge Häcken ledningen. Yttern väggspelade läckert med anfallaren Alexander Jeremejeff och 1-0 var ett faktum.

Fem minuter senare fick Häcken straff, och Jeremejeff kunde rulla in 2-0. Mittfältaren Tobias Heintz ville inte vara sämre och chippade in 3-0 i den 37:e minuten. Islossningen var total för Häckens, som gör sin sista match med Andreas Alm som tränare.

- Idag var det åka av. Det röda kortet hjälper så klart. Men vi har Erik (Friberg) tillbaka som driver spelet och hittar in i de luckorna som vi vill. Och Benie är jävligt pigg idag... Vi har dåliga trender men vi tuggar på. Det är kul att se, säger Jeremejeff till Discovery+ i paus.

Häcken fortsatte på den inslagna vägen och kontrollerade matchen. I den 70:e minuten byttes Daleho Irandust, som varit skadad under våren, in och gjorde säsongens första allsvenska minuter. Det blev dock en tråkig start då Varberg minuten efter tilldömdes en straff. Inbytte anfallaren Simon Karlsson Adjei klev fram och rullade in 3-1, som också blev slutresultatet.

- När man väl vinner tänker man: "är det så här enkelt?". Det är så fotboll är lite grann, men jag känner lite grann att om Friberg spelar 60 minuter varje match så behöver de ingen tränare. Vi får en jäkla fin rytm med honom och spelar bra. Så det är skönt att ha honom på planen, säger Häcken-tränaren Andreas Alm till Discovery+.

Detta var Alms sista allsvenska match som Häcken-tränare. Nu återstår "bara" cupfinalen mot Hammarby nästa vecka innan flyttlasset går till danska Odense. Trots det stänger han inte dörren för en allsvensk återkomst.

- Det var sista i Häcken för den här gången, så nej... Jag älskar allsvenskan, så när det blir dags att summera den här perioden komemr det kännas att jag verkligen älskar allsvenskan och den delen av svensk fotboll. Jag kommer alltid ha ögonen på den och förhoppningsvis komma tillbaka hit eller någon annanstans.

Startelvor

Häcken: Dahlberg - Ekpolo, Toivio, Hammar, Sverrisson - Friberg, Berggren - Wålemark, Heintz, Traore - Jeremejeff.

Varberg: Mårtensson - Liljenbäck, Lindner, Birkfelt, Carlos - Mörfelt, Le Roux, Winbo, Matthews, Fofana - Simovic.